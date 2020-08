Messi não comparece ao primeiro dia de treinos do Barcelona

Nesta segunda-feira (31), o Flamengo recebe o Corinthians no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), às 19h (horário de Brasília). O clássico que envolve as duas maiores torcidas do país encerra a sexta rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

As equipes estiveram em campo na última quarta (26), na volta da competição após mais de cinco meses paralisada em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19). As rubro-negras ficaram no 1 a 1 com o Internacional, em Porto Alegre, e deixaram a zona de rebaixamento, enquanto as alvinegras derrotaram a Ferroviária por 2 a 0, em casa, na reedição da final do Brasileiro Feminino do ano passado.

Com sete pontos, o Flamengo está em 12º lugar na tabela, mas tem a chance de se aproximar das oito primeiras posições, que classificam às quartas de final. “A gente entende que o adversário é forte, afinal, nesses anos recentes, mostrou sua tradição. Mas, nós vamos estar em casa e esperamos um duelo de alto nível. Trabalhamos muito para consertar nossos erros, principalmente da última partida, e conversamos bastante”, disse o técnico Celso Silva, em entrevista ao site oficial do Rubro-Negro.

O Timão, por sua vez, está em quinto, com 12 pontos, mas pode ficar mais perto da liderança em caso de vitória. Isso porque o Santos, que encabeça a tabela, com 15 pontos, perdeu a invencibilidade neste domingo (30), ao ser derrotado pelo Avaí/Kindermann, em Caçador (SC), por 2 a 1. Duda, de pênalti, e Lelê marcaram para as catarinenses, enquanto Bia Menezes diminuiu para as Sereias da Vila.

O resultado deu ao Avaí/Kindermann o segundo lugar na classificação, com 13 pontos, deixando para trás a Ferroviária, estacionada nos 12. Também no domingo (30), as atuais campeãs receberam o Inter e perderam por 2 a 1, de virada. Aline Milene colocou as Guerreiras Grenás à frente, mas Shasha deixou tudo igual e Luciana, goleira do time paulista, acabou marcando contra nos minutos finais. O Colorado é o sétimo colocado, também com 12 pontos, mas com menos vitórias (três, contra quatro da Ferroviária).

Ainda neste domingo (30), o São José-SP foi a Osasco (SP) enfrentar o Audax e venceu por 3 a 0, saindo da zona de rebaixamento, com gols de Duda Batista, Sisi e Mylena Carioca. As joseenses assumiram o nono lugar, com nove pontos, enquanto as rivais seguem zeradas. Já em Cotia (SP), o São Paulo recebeu o Minas Icesp e também levou a melhor: 2 a 0, com Gláucia e Gislaine balançando as redes. O Tricolor é o oitavo colocado, com 10 pontos. As brasilienses, com seis, abrem o Z-4, na 13ª posição.

No sábado (29), a sexta rodada foi aberta com três partidas. No Mineirão, o Grêmio virou sobre o Cruzeiro. Jajá colocou a Raposa à frente do marcador, mas Karina e Mariza garantiram a vitória das Gurias Gremistas, que foram a 12 pontos, na sexta posição; as mineiras, com nove, caíram para o 11º lugar. Em Campinas (SP), o Palmeiras levou a melhor sobre a lanterna Ponte Preta. Carla Nunes (duas vezes), Ary Borges e Ottília marcaram para as alviverdes, que assumiram o quarto lugar, com 12 pontos. As alvinegras estão zeradas.

No último jogo de sábado (29), o Iranduba foi a Salvador e derrotou o Vitória por 3 a 0. Foi o primeiro jogo do clube com o elenco cedido pelo rival 3B da Amazônia. O Iranduba, vive grave crise financeira, e pôde entrar em campo grança à parceria firmada com o 3B, que também ofereceu a maior parte da equipe técnica. Day, Thaís e Nathalia balançaram as redes no Barradão e levaram as amazonenses aos nove pontos e ao 10º lugar. As baianas, ainda sem pontos, estão em penúltimo.

Confira AQUI a tabela de classificação da Série A1 do Brasileiro Feminino.