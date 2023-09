Messi alcança nova marca importante na carreira; saiba qual

A vitória da Argentina contra o Equador na última quinta-feira (7/9), marcou a chegada de Messi aos cinco maiores goleadores por falta na história do futebol.

Com 65 gols em tiros livres, Messi igualou a marca de David Beckham e chegou ao Top-5. Além do argentino e do inglês, o ranking conta com Juninho Pernambucano, com 77 gols, Pelé, com 70 gols, e Legrotaglie e Ronaldinho, empatados com 66 gols.

Especialidade do argentino, os gols de falta permearam a carreira de Messi em todos os clubes onde já atuou. Com o gol marcado pela Seleção na última partida, Lionel se tornou o último jogador a marcar um gol de tiro livre em todos os times por onde passou.

Pelo Barcelona, Messi marcou o último gol de falta que o clube catalão viu em 2021, em partida contra o Valência pelo Campeonato Espanhol.

Pelo Paris Saint-Germain, o argentino foi responsável por marcar o gol de falta que deu a vitória contra o Lille, em partida que terminou em 4 x 3 para o clube da capital, em fevereiro deste ano.

No seu atual time, o Inter Miami, Messi marcou de tiro livre recentemente, no empate com o Dallas, no dia 6 de agosto.

A especialidade do craque argentino já se tornou marca registrada, e com o gol da última quinta, Messi igualou o número de gols marcados em pênaltis e faltas desde janeiro do ano de 2018, com 31 gols de cada.

A Seleção Argentina volta a jogar na próxima terça-feira (12/9), em jogo contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles.