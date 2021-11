Mesmo com saída de Camila Queiroz, Angel aparecerá em ‘Verdades Secretas 2’

Bruno Silva Angel estará no fim de ‘Verdades Secretas 2’

Quem pensa que com a demissão da atriz Camila Queiroz da TV Globo a Angel vai desaparecer de ” Verdades secretas 2 ” vai se surpreender. A protagonista da novela estará em praticamente todos os demais capítulos que há pela frente, inclusive, no último.





Leia Também

Apos dois dias de gravações interrompidas, o elenco volta ao set de filmagem nesta sexta-feira (19) para gravar pelo menos três finais para a novela.

Um deles, aliás, dá a entender que Angel morrerá – e cinco personagens serão suspeitos de matá-la -, mas sempre deixando um suspense no ar. É bom lembrar que a demissão de Camila da Globo se deu por conta de uma série de exigências feitas pela atriz, que quis determinar o desfecho da personagem.

O autor Walcyr Carrasco ainda trabalha na adaptação do texto, que precisou ganhar novos contornos com a saída da atriz. Mais do que incluir novas cenas para suprir a falta da protagonissta, ele está tendo que cortar algumas passagens para que a história continue fazendo sentido.

Leia Também

Qual dos desfechos irá ao ar é uma decisão que será tomada pelo próprio autor, junto com a diretora artística do projeto, Amora Mautner, no momento da edição do material. Mas uma coisa é certa: o final conterá o gancho que Walcyr precisa para fazer o link com a terceira temporada da novela, que ele, desde o início, pensou como uma trilogia.

O autor ainda não começou a escrever “Verdades secretas 3” (antes, se dedicará a uma outra novela), mas terá que partir de uma nova realidade, já que Camila, cuja escalação era certa, não estará mais no elenco.