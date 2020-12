Mesmo com a pandemia 2ª Câmara Criminal do TJES comemora avanços em 2020

Mesmo com os desafios ocasionados pela Pandemia da COVID-19, a Segunda Câmara Criminal do TJES não mediu esforços para realizar suas atividades e cumprir o preceito previsto no artigo 5º, inciso, LXXVII, da Constituição Federal, ou seja, razoável duração do processo e celeridade na tramitação.

O presidente da Câmara, desembargador Adalto Dias Tristão, baixou portarias disciplinando e regulamentado os julgamentos por videoconferência, permitindo, assim, que advogados de outros municípios e até mesmo de outros Estados pudessem realizar sustentações orais.

Diante dessa nova rotina de trabalho, o Colegiado, composto pelos desembargadores Sergio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Sérgio Gama e Fernando Zardini, sob a Presidência do decano da Corte, desembargador Adalto Dias Tristão, elevou de forma significativa a quantidade de processos julgados, impactando de forma positiva na produtividade do Tribunal de Justiça.

Na última sessão da Segunda Câmara Criminal, realizada no dia 16/12/2020, foram julgados 180 (cento e oitenta) processos, totalizando processos 3.601 julgados no ano de 2020, desde que foi iniciado o regime de plantão extraordinário.

Vitória, 18 de dezembro de 2020

