Mesa de cabeceira: 7 ideias criativas para inovar na decoração do quarto

Reprodução: Alto Astral Mesa de cabeceira: 7 ideias criativas para inovar na decorao do quarto

Um gaveteiro pequeno ao lado da cama é o modelo mais comum de mesa de cabeceira , móvel que traz praticidade e organização para os quartos. Além de útil, esse espaço para deixar livros, celular, despertador e outros itens pode ser muito charmoso para complementar a decoração do ambiente.

Diferente do que a maioria pensa, a mesinha não precisa ser exatamente um gaveteiro. Uma versão criativa, feita com diferentes materiais ou objetos, deixa o local com a sua cara sem perder a função. Por isso, você pode investir em ideias inteligentes e fora do comum para inovar na decor , garantindo um cantinho cheio de estilo. Inspire-se!

Modelos diferentes de mesa de cabeceira para se inspirar

Suspensa

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

O estilo de mesa de cabeceira suspensa, como um balanço, é romântico e moderno. A ideia é capaz de transformar uma simples prateleira em uma peça marcante na decoração do ambiente. E a melhor parte é que você mesma pode fazer a sua em casa.

Nichos

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Os nichos são práticos e muito versáteis, já que você pode adaptá-los de acordo com as suas necessidades. Assim como nos exemplos acima, é possível utilizar uma única peça ou combinar diversos tamanhos. Pequenos detalhes na pintura farão toda a diferença no resultado final.

Cadeira

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Não há nada mais econômico do que aproveitar um objeto que você já possui e atribuir uma nova função a ele, certo? As cadeiras são um ótimo exemplo de móvel que pode substituir a mesa de cabeceira, dando um charme extra para a decoração.

Caixotes

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Outra versão bastante acessível é o caixote de madeira , encontrado em feiras livres, por exemplo. As peças podem ser transformadas em móveis para a casa toda, inclusive em mesas de cabeceira. Vale até implementar “rodinhas” para facilitar a mobilidade do objeto.

Prateleiras

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Em cômodos pequenos , qualquer espaço a ser aproveitado é uma vantagem. Por isso, você pode apostar em mesas de cabeceira compostas por diversas prateleiras, que otimizam a organização do quarto de forma personalizada. Outro ponto positivo é a facilidade de alcançar da cama os itens sempre que precisar.

Malas

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Você é apaixonada por viagens? Então a mesa de cabeceira pode ser uma ótima maneira de demonstrar esse sentimento e manter as memórias boas sempre ao lado da cama. A dica é optar por malas de viagens mais rústicas para uma decoração criativa e cheia de personalidade.

Personalizada

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Assim como no caso das malas, existem diversas maneiras de deixar o quarto com a sua cara, apostando em uma mesa de cabeceira ‘diferentona’. Basicamente, qualquer objeto que contenha uma superfície plana no topo pode ser adaptado para essa função, deixando a decoração muito mais divertida e única. Aproveite!

Dica extra

Você sabia que o termo “criado-mudo” está caindo em desuso por ser considerado racista ? A palavra tem origem em uma das funções desempenhadas pelos criados na época da escravidão: a de segurar objetos para os senhores ao lado da cama. Além disso, eles não podiam fazer barulho para não atrapalhar.

Com isso em mente, ainda podemos aproveitar para, além de nos inspirar nessas ideias incríveis de mesa de cabeceira , repensar o nosso vocabulário, excluindo expressões do tipo de uma vez por todas!

Texto: Redação Alto Astral e Milena Garcia | Edição: Renata Rocha