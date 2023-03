Mermaidcore: a estética de sereia que está dominando o TikTok

Instagram halle





De Ariel até Aquamarine, as sereias sempre foram uma figura fascinante da cultura pop, com suas áureas místicas e uma beleza encantadora. E agora, uma nova tendência chamada “mermaidcore” está conquistando o mundo da moda: de vestidos extravagantes a acessórios brilhantes, o mermaidcore traz a magia do mar para o seu guarda-roupa.

Em sua essência, o mermaidcore é um estilo de moda e estética inspirado no oceano e criaturas míticas como sereias, criaturas marinhas e outros elementos aquáticos. Ele incorpora tons semelhantes ao mar, como azuis, verdes e roxos, além de elementos marítimos, como conchas, corais e pérolas.

No TikTok, a hashtag #mermaidcore acumula mais de 48 milhões de visualizações em milhares de vídeos que ensinam, por tutoriais, como se adequar à estética por meio de roupas, acessórios e penteados.

E não é apenas nos guarda-roupas e redes sociais que é possível enxergar esse estilo se popularizando: as passarelas e os tapetes vermelhos foram totalmente dominados por essa estética no último ano.

Esse foi o caso da atriz Jessica Chastain, que utilizou um vestido da coleção pré-outono de Oscar de la Renta. Com mais de 16 mil cristais, a peça simula uma concha e rendeu à atriz o prêmio de ‘Mais bem vestida’ em diversas publicações. Também foi o caso de Julia Garner, que optou por um vestido da Gucci que simula uma cauda de sereia.

Como vestir?

“O mermaidcore é uma tendência que se inspira em sereias e elementos que associamos com fundo do mar, principalmente atrelado a estética dos anos 2000, então podemos ver muitos babados cores pastéis e acessórios de concha e estrelas do mar”, aponta influencer e designer de moda Brenda Cellos.

Para abraçar a beleza etérea do oceano, Brenda sugere “prestar atenção à paleta de cores, que vem mais no tom pastel para essa tendência.” Ao falar de peças e cortes, ela sugere “peças com crochê, detalhes de babado e tule.” Aposte em tecidos iridescentes, saias esvoaçantes, sedas, cetim, lantejoulas e detalhes delicados em renda. Também vale usar vestidos com pérolas, silhuetas que remetem a caudas, escamas e peças com estampas marítimas.

Mas o Mermaidcore não é apenas sobre as roupas que você veste: é também sobre os acessórios que você escolhe para completar seu look. Brincos de conchas, colares de pérolas e presilhas de estrela do mar são apenas alguns dos acessórios que podem ajudá-la a alcançar o estilo sereia perfeito. “Os acessórios com detalhes de concha, macramê e acabamentos naturais também são uma ótima pedida”, conta Brenda.

Maquiagem

A maquiagem mermaidcore tornou-se uma tendência popular nos últimos anos, com sua ênfase em texturas brilhantes, cores oceânicas e um brilho aquático.

Para o rosto, opte por uma base de leve cobertura ou hidratante com cor. Use uma esponja de maquiagem úmida para misturar o produto e obter um acabamento brilhante.

O glow não pode faltar: adicione brilho às suas maçãs do rosto, arco da sobrancelha e canto interno dos olhos. Você pode usar um iluminador ou uma sombra brilhante para conseguir este visual. Não se esqueça de usar cores oceânicas, como azuis, verdes e roxos – para isso, você pode usar um delineador colorido ou uma paleta de sombras para criar um visual inspirado em sereias.

Para a boca, use um batom metálico ou um gloss labial com brilho para obter um visual molhado. Tons pastel de rosa, azul e roxo também podem adicionar um toque de fantasia ao seu visual de maquiagem.

O ‘siren eyes’ também pode replicar o mermaidcore: essa técnica de maquiagem cria um olhar ousado e sedutor inspirado nas sereias. “Para reproduzir, comece esfumando o canto externo do olho com uma sombra escura, de dentro para fora, alongando o olhar. Depois, esfume os olhos novamente com um pouquinho mais de cor, da direção da pupila ao canto superior e inferior, escurecendo essa região”, explica a expert de beleza da rede Walter’s Coiffeur, Fátima Gonçalves.

Após a sombra, basta aplicar o delineador até o centro da pálpebra, seguindo a linha dos cílios, e terminar com o gatinho mais fino em direção ao fim da sobrancelha. Essa make pode adicionar um elemento de mistério e atração a qualquer visual.

Cabelo

Para as madeixas, não há dúvida: os fios de sereia são longos e bem ondulados. “Seja com diferentes cortes, colorações e penteados, a tendência das ondas está bombando. Para atingir o look, pode ser utilizado o tradicional babyliss ou a ferramenta de triondas”, indica Fátima.

Para o uso com a chapinha, a profissional afirma que basta preparar o cabelo para a fonte de calor e separar mechas. “Com a mecha separada, passe a chapinha movimentando o pulso para dentro e para fora, como ondas. Tente não apertar a chapinha muito forte para evitar marcas nos fios. Essa é uma das técnicas queridinhas da celebridade Hailey Bieber”, conta.

Para quem não quer danificar os fios com uma fonte de calor, Fátima recomenda o uso de bigudinhos. “Eles são um dos métodos mais conhecidos, assim como modeladores. Além disso, outro jeito simples de fazer ondas no estilo natural nos fios é com a trança. Basta dormir ou passar algumas horinhas com o cabelo trançado.”

Outro estilo que também domina o ‘mermaidcore’ é o ‘slicked back’, ou seja, os fios molhados para trás. “Para obter este efeito eu recomendo alinhar bem os fios úmidos com mouse de fixação leve, e gel de efeito molhado”, aconselha.

Fonte: IG Mulher