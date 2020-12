Merkel exige restrições mais duras enquanto Alemanha tem recorde de mortes

Reprodução: iG Minas Gerais Angela Merkel





Angela Merkel exigiu, nesta terça-feira (09), restrições mais duras para reduzir as infecções pelo novo coronavírus na Alemanha, já que o número de mortes no país atingiu um recorde diário de quase 600.

Após meses de relativo sucesso contra a pandemia , a Alemanha viu sua taxa de infecção se recusar obstinadamente a cair nas últimas semanas, o que significa que as mortes continuam aumentando.





O novo recorde de 590 mortes elevou o total para 19.932 – mais que o dobro do que era no início da segunda onda – enquanto outros 20.815 casos marcaram um aumento na taxa de infecção, um mês depois que a Alemanha entrou na chamada “luz de bloqueio”.

Lojas e escolas permaneceram abertas até agora, mas Merkel está apoiando os conselhos científicos que pedem que isso mude no Natal e no Ano Novo .

“Quando barracas de vinho quente estão sendo construídas, quando barracas de waffle estão sendo construídas, isso não é compatível com o que havíamos combinado de apenas comida e bebida para viagem”, disse Merkel ao parlamento, referindo-se aos tradicionais mercados de Natal alemães. “Eu realmente sinto muito… Mas se estamos pagando o preço das baixas de 590 pessoas por dia , então isso, na minha opinião, não é aceitável.”

No sistema federal alemão, o poder de impor restrições está nos governos regionais. Mas Merkel há muito pressiona por medidas de bloqueio mais severas, às quais alguns líderes estaduais, especialmente aqueles em regiões menos afetadas, têm resistido.

Apontando para recomendações científicas publicadas na terça-feira, Merkel disse concordar que é certo fechar lojas e limitar as reuniões sociais. Ela declarou que as escolas deveriam estender as férias até 10 de janeiro ou oferecer aulas online até então, depois que os cientistas disseram que as férias de Natal deveriam começar mais cedo.

A ideia é aproveitar o período de festas para manter as pessoas em casa e quebrar a cadeia de infecções. Instando os alemães a atenderem ao apelo dos especialistas, Merkel disse que as pessoas não podem escolher quando aceitar a ciência. “Como os números são o que são, devemos fazer algo a respeito”, acrescentou ela.