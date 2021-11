Redação João Bidu Mercúrio vai reger 2022: como ele influenciará o seu signo?

Todo ano um planeta tem as energias em evidência, tornando-se assim o regente do ano. Mercúrio será o planeta regente de 2022 , movimentando nossos ciclos sociais, carreira e exigindo prioridades e objetivos bem definidos. Além disso, para algumas pessoas, a saúde será um ponto de atenção para o próximo ano. Quer saber quais energias te esperam em 2022? Então, confira as Previsões de 2022 e inicie o ano preparado(a) para brilhar!

Áries

O ano que vem será o momento de surfar nas ondas de Mercúrio para explorar novos temas, ou seja, chegou a hora de estudar algo que você sempre quis, mas achava que não tinha a ver com a sua profissional ou área de formação. Ah, e também será importante se dar um tempinho para cuidar mais da saúde e não deixar se levar pelo estresse de uma rotina corrida.

Touro

Mercúrio favorece o que os taurinos mais gostam: estabilidade financeira! O planeta regente irá iluminar seu setor financeiro para encontrar novas oportunidades a fim de alcançar seus objetivos. A criatividade fica em alta e sua autoexpressão ganha forças, facilitando na hora de realizar seus desejos.

Gêmeos

O planeta regente do seu signo estará em evidência no ano que vem, por isso, as qualidades de sua personalidade estarão em força total. Será um ótimo ano para modificar as coisas no lar ou fazer mudança de casa ou rotina.

Câncer

Se tem algumas feridas abertas no coraçãozinho, o ano de Mercúrio será o momento para ressignificar mágoas e de cura emocional. Você estará mais objetivo com o que deseja e terá o poder de comunicar o que é mais importante para você.

Leão

Sua vida social ganhará um boom para reforçar laços com amigos queridos e terá mais facilidade para atrair novas amizades. Seu impacto será enorme, com força para dar vida a novos projetos e influenciar positivamente seu círculo social.

Virgem

Será o momento perfeito para procurar especializações na sua área profissional ou, quem sabe, até mudar de profissão. Mercúrio vai dar um empurrãozinho para você ir atrás de seus objetivos e ter sucesso.

Libra

O ano de 2022 irá iluminar algumas áreas da sua vida, tanto profissional quanto emocional. Você terá mais clareza dos seus desejos e caminhos a serem tomados para realizá-los. Ô coisa boa!

Escorpião

Mercúrio irá favorecer suas relações afetivas com parceiros e amigos. Seus conhecimentos serão fundamentais para ter resultados melhores nas finanças e descobrir o que está te bloqueando de alcançar as suas metas.

Sagitário

Ano que vem será do jeito que Sagitário adora: com muitos contatinhos e amizades novas! A área profissional também será favorecida, mas exigirá que você defina prioridades a fim de ter melhores resultados.

Capricórnio

Se a sua rotina não está funcionando atualmente, o planeta regente de 2022 favorece a criatividade para encontrar meios de tornar seu dia a dia mais funcional e produtivo. Será momento de pensar mais na alimentação e em exercícios físicos para manter a mente e o corpo saudáveis.

Aquário

A criatividade e expressão estarão com tudo, mas será necessário que você se jogue na jornada de autoconhecimento para usar suas habilidades da melhor forma. Já as finanças pedem organização e objetivos mais concretos.

Peixes

Não dá para fugir, Peixes! Mercúrio pede para você pensar no que te traz felicidade e o que você pode fazer para mudar o que incomoda no seu âmbito familiar. Será um ano voltado para questões afetivas e de relacionamentos.

Gostou das previsões? Isso é só uma amostra do que você irá encontrar nas Previsões 2022 , lá você encontrará mais detalhes sobre as influências dos astros em cada signo do Zodíaco. Assim, você poderá se preparar para o próximo ano e aproveitar o que o futuro tem de melhor para você!

