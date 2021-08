Lúcia Agostinho Mercúrio em Virgem: saiba como aproveitar esse poderoso momento!

Mercúrio entra em Virgem no dia 11 de agosto e fica por ali até o dia 29 do mesmo mês. É uma passagem rápida por este signo, mas que pode nos ajudar em muitos aspectos.

Mercúrio é o planeta que rege nossa mente e a nossa comunicação. E Virgem é o signo que trata das tarefas, prioridades, da nossa rotina e organização.

Sendo assim, com Mercúrio em Virgem, a tendência é de que tenhamos mais clareza nos pensamentos, o que traz facilidades para colocarmos nossos objetivos em prática.

É um momento extremamente favorável para organizarmos as nossas ideias e definirmos quais são as nossas prioridades para que, no momento de iniciar ou continuar os projetos, tudo esteja esclarecido e os resultados sejam mais produtivos.

De acordo com seu Ascendente, é possível saber em qual área da vida você precisa focar na organização das ideias.

Veja abaixo o seu Ascendente e descubra onde você deve destacar seus esforços.

Caso não saiba seu Ascendente, faça o Mapa Astral e confira qual era o signo que surgiu no horizonte no momento do seu nascimento.

• Áries: rotina de trabalho

• Touro: maneira de se autoexpressar/relação com filhos

• Gêmeos: ambiente familiar

Você viu?

• Câncer: maneira de se comunicar

• Leão: finanças

• Virgem: iniciativas em projetos pessoais

• Libra: espiritualidade

• Escorpião: ambiente social

• Sagitário: carreira

• Capricórnio: filosofias de vida/viagens

• Aquário: mudanças profundas/dinheiro em casamento ou sociedade

• Peixes: relacionamentos

Texto: Lucia Agostinho, astróloga

Instagram: @lucia_agostinho

LEIA TAMBÉM