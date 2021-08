Lucia Mercúrio em Libra: veja como esse poderoso aspecto influencia nas relações

A partir do dia 30 de agosto, Mercúrio entra em Libra e fica neste signo até o dia 4 de novembro, passando por uma retrogradação neste meio tempo.

Mercúrio é o planeta que rege a comunicação e a mente, a forma como nos expressamos e a forma como pensamos. Já Libra é o signo que possui energias de equilíbrio, harmonização, conciliação.

Sendo assim, ao longo deste período de Mercúrio em Libra, teremos maior capacidade para perceber como podemos usar a nossa comunicação de uma forma pacífica e equilibrada.

Por isso, este é o momento de entender se é possível fazer algum ajuste na maneira de se expressar, para que se fale aquilo que é importante, mas de uma forma gentil. É preciso ter consciência daquilo que está sendo falado, evitando discussões, mal-entendidos e até mesmo momentos de irritabilidade.

O recado de Mercúrio em Libra é: saber ter confiança para expressar o que acredita é importante, mas buscando sempre considerar como o espectador pode receber a mensagem.

Como Libra também é o signo dos relacionamentos, ao longo deste período de Mercúrio em Libra, conversas importantes nas relações próximas (amorosas ou não) podem acontecer, com a intenção de se harmonizar a relação.

Texto: Lúcia Agostinho, astróloga

Instagram: @lucia_agostinho

