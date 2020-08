Mercúrio em Leão: como o planeta da comunicação interfere na sua vida?

Mercúrio é um planeta que mexe com o nosso poder de comunicação e nossa capacidade de movimentar as coisas à nossa volta. Ele também afeta nossos pensamentos, nossa memória e nosso relacionamento com os familiares, sobretudo os irmãos ou os parentes da mesma geração, como os primos.

Áries

Quando passa por Leão, Mercúrio derrama energia no seu paraíso astral. Isso indica disposição para paquerar ou maior afinidade com pessoas que estimulam sua criatividade e sua inteligência privilegiada. Você vai sentir vontade de se divertir e de aprender coisas novas. Também terá facilidade de expressar seus desejos!

Touro

Mercúrio em Leão atinge seu trabalho e sua saúde. Você saberá exercer seu ofício com mais atenção às técnicas, aos detalhes, à organização. Também conseguirá resolver os problemas que surgirem no seu emprego. Estará bem interessada(o) nas reações do seu organismo – só não vale se preocupar demais e ficar encanado.

Gêmeos

A passagem de Mercúrio por Leão mexe com suas relações pessoais, sobretudo seu relacionamento amoroso. Poderá haver mais proximidade e trocas de ideias entre você e seu love. Colegas inteligentes, antenados ou mais jovens podem despertar seu interesse. Bom momento para selar alianças no ambiente profissional.

Câncer

Esse aspecto interfere nas suas emoções e no seu humor, que pode oscilar mais do que o normal. Você vai desejar investigar as pessoas e as situações à sua volta para tentar compreender melhor o que se passa. Talvez suas finanças sofram transformações, algumas não tão positivas… Convém prestar atenção!

Leão

Fase perfeita para estudar, compartilhar conhecimentos e expandir seus horizontes. Contatos on-line com gente que mora longe estarão favorecidos. Você saberá convencer as pessoas, porque sua lábia estará superafiada. Também é um período positivo para cuidar da sua espiritualidade e encontrar respostas por meio da fé.

Virgem

Mercúrio em Leão afeta sua carreira e suas ambições profissionais. Você terá muito pique para imaginar seu futuro e se planejar direitinho para os novos tempos. Gente influente ou de autoridade poderá contribuir para que seus planos se realizem ou, pelo menos, ganhem mais definição. Se você lida com público, espere sucesso!

Libra

Momento ideal para ampliar seus contatos e multiplicar suas amizades. Você vai se mostrar mais sociável e estará em busca de pessoas com as quais seja fácil entrar em sintonia. Assuntos do seu bairro, da sua igreja, do seu trabalho ou da sua escola estarão no seu foco. Poderá reencontrar virtualmente velhos amigos.

Escorpião

Esse aspecto de Mercúrio deverá acender em você a vontade de se isolar um pouco. É possível que você tenha muitas ideias, mas não consiga aplicá-las do jeito certo. Deve tomar cuidado com as intenções dos outros – nem tudo é o que parece. Para se sentir melhor, reforce sua fé, acalme suas emoções e confie na sua força interior.

Sagitário

Sua maneira de se comunicar recebe uma carga extra de adrenalina com a passagem de Mercúrio por Leão! Você vai conseguir demonstrar o que pensa e se adaptar a qualquer situação. Filmes, livros, trocas de mensagens, conteúdo on-line: tudo isso irá ativar sua curiosidade. O aprendizado fica mais fácil nessa fase.

Capricórnio

Mercúrio influencia sua capacidade de lucrar. Quem lida com comunicação, transportes, comércio ou divulgação de produtos ou serviços poderá aumentar seus recursos. O período também é benéfico para se organizar financeiramente, encontrar nova fonte de recursos, fazer boas compras ou negociar com larga vantagem. Aproveite!

Aquário

Se estiver passando por alguma situação complicada, poderá encontrar uma saída nesse período! A passagem de Mercúrio por Leão turbina sua agilidade mental e sua presença de espírito. Dificuldades do dia a dia vão ganhar uma solução eficaz. Você saberá atrair amigos que pensam como você e clarear seus propósitos.

Peixes

Esse aspecto intensifica suas relações familiares. Você vai demonstrar mais interesse em conversar com parentes e conhecer suas raízes. Também vai se dedicar a resolver questões domésticas de ordem prática. Promessa de sorte para quem trabalha em casa, está cumprindo home office ou tem parceria profissional com familiar.