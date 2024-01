Mercosul condena onda de violência no Equador

Reprodução: Redes Sociais Onda de violência no Equador

ANSA) – Em nota conjunta publicada nesta quarta-feira (10), os países-membros do Mercosul condenaram os atos de violência em meio à emergência interna que atinge o Equador.

“Os Estados Partes do Mercosul expressam sua solidariedade ao povo e ao governo do Equador, assim como seu respaldo irrestrito à institucionalidade democrática desse país, no marco do respeito aos direitos humanos”, diz o texto, creditando a violência a “grupos relacionados ao crime organizado transnacional”.

Ainda nesta quarta, o Brasil colocou a Polícia Federal à disposição do governo equatoriano. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues ao blog do Octavio Guedes.

O Equador vive uma crise de segurança pública desde segunda-feira (8), após a fuga de José Adolfo Macías da prisão. Conhecido como “Fito”, ele é chefe da “Los Choneros”, uma das facções criminosas mais temidas do país.

