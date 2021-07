Mercedes GLB Launch Edition:  assista ao vídeo do SUV mais vendido da marca

Divulgação Mercedes-Benz GLB 200 Launch Edition: SUV vem com motor 1.3 turbo, o mesmo que equipa atualmente o novo Renault Captur

Os veículos com sete lugares sempre tiverem seu publico fiel no Brasil, mas com a chegada dos SUVs, muitos modelos acabaram sumindo do mercado. Em patamares mais altos de preços atualmente, os modelos disponíveis no Brasil mais procurados do segmento incluem Caoa Chery Tiggo 8 , mas o novo Mercedes GLB é um dos mais em conta, por R$ 264.900.

O GLB, apesar de contar com um visual frontal próprio (além de toda a sua carroceria) é um SUV derivado do GLA . A Mercedes aproveitou a mesma plataforma para criar seu modelo de sete lugares com preço mais atraente, ajudado pelo acordo comercial do Brasil com o México, país de onde o carro é importado.

Mas, o que chama a atenção no SUV de sete lugares da Mercedes é seu motor 1.3 turbo, que rende 163 cavalos de potência, mas embora não pareça que tem fôlego suficiente para dar conta de levar um SUV relativamente grande e carregado com 7 pessoas, acaba se mostrando eficiente.

Andando com o carro, a gente percebe que há disposição o bastante, mas sem muita folga. O rendimento do quatro cilindros turbinado fica justo para o Mercedes GLB e você acaba sendo obrigado a fazer uma condução sem querer que o SUV desenvolva como um GLA, por exemplo.

Outro ponto é que a terceira fileira de bancos não é indicada para adultos, isso porque o espaço é pequeno e acaba sendo destinado às crianças, ou para quem não passa dos 1,69 metro de altura, conforme as recomendações da fabricante.

Entre os itens de série, o Mercedes GLB 200 vem bem equipado, com teto solar, painel de instrumentos em LCD, bancos em couro, ar digital de duas zonas, saídas de ar traseiras, entre outros equipamentos.