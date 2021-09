Mercedes-Benz Sprinter terá novo motor em 2022

Divulgação Mercedes-Benz Sprinter é uma das vans mais vendidas no Brasil e na América Latina

A Mercedes-Benz anunciou novos investimentos para a fábrica de Virrey del Pino, na província de Buenos Aires (Argentina). O complexo receberá o aporte de US$ 19 milhões (R$ 98 milhões em conversão simples) para o desenvolvimento e produção de um novo motor para a Sprinter . A van argentina é vendida em toda a América Latina, incluindo o Brasil.

Sendo assim, o mercado brasileiro também pode esperar por mudanças na linha Sprinter. A Mercedes-Benz ainda não antecipou novas informações sobre o motor, mas há a expectativa de que o modelo fique mais sustentável.

Atualmente, 70% de todas as Sprinter produzidas na Argentina são exportadas. Recentemente, a Mercedes-Benz firmou um acordo para que a van seja vendida nos Estados Unidos. Um novo lote deve sair de Buenos Aires ainda em 2021, com destino à América do Norte.

Os investimentos da Mercedes-Benz para a Argentina também incluem US$ 25 milhões para a abertura de novas concessionárias e a modernização de lojas já existentes, além de US$ 10 milhões para a abertura de um novo Centro de Capacitação Regional. O investimento total passa de US$ 54 milhões (R$ 278 milhões).

A fábrica de Virrey del Pino recebeu o nome ‘Complexo Juan Manuel Fangio’, em homenagem ao lendário piloto argentino de Fórmula 1. Ela foi inaugurada em 1951, sendo a primeira fábrica da Mercedes-Benz fora da Alemanha.