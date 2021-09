Mercedes-Benz EQE Sedan: conheça o novo rival do Tesla Model S

Divulgação Mercedes-Benz EQE Sedan chega à Europa em 2022 e aos Estados Unidos em 2023

A Mercedes-Benz apresenta o EQE Sedan , novo modelo 100% elétrico que é atração do Mobility Show de Munique (Alemanha). O modelo de luxo antecipa o futuro rival do Tesla Model S.

O EQE Sedan chega ao mercado com certo atraso, considerando que o Tesla Model S já tem 10 anos de vida. Entretanto, a Mercedes-Benz ainda está adiantada na comparação com outras fabricantes alemãs, como Audi e BMW , que ainda não contam com sedãs médios 100% elétricos no portfólio.

O design não chega a ser uma surpresa. Ele conta com diversos elementos do EQS, modelo que já havia sido mostrado anteriormente pela Mercedes-Benz. A grade dianteira é o que mais chama atenção, escondendo uma série de câmeras e sensores que auxiliam na condução autônoma.

O Mercedes-Benz EQE 350 AMG Line traz para-choques, rodas e assentos com massageadores exclusivos na comparação com o modelo convencional. Acabamentos de madeira e couro de boa qualidade também dão o ar da graça no interior.

Assim como outros modelos elétricos da Mercedes-Benz , a central multimídia ocupa todo o painel e conta com inteligência artificial. Ao todo, são três grandes telas para compor a estrutura completa. É possível configurar funções de biometria e navegação com realidade aumentada.

O sedã conta com conjunto de baterias de 90 kWh, capaz de desenvolver 288 cv de potência e 53 kgfm de torque, com tração nas quatro rodas. A Mercedes-Benz divulga que o modelo tem autonomia total de 660 km em ciclo WLTP. A recarga de 10% para 80% pode ser geita em apenas 31 minutos em unidades rápidas de alta tensão.

O EQE Sedan começa a ser produzido em Bremen (Alemanha) em 2022. No primeiro ano, será vendido apenas na Europa, com previsão de chegar aos Estados Unidos em 2023. A China também terá um modelo exclusivo.