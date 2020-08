Mercedes-AMG lança esportivos A 45 S e CLA 45 S no Brasil

O desconto para a compra de carros por pessoas com deficiência se tornou uma febre nos últimos anos. Embora em alguns casos não existam restrições para o veículo que poderá ser adquirido, algumas montadoras decidiram lançar os chamados carros PCD, versões de seus modelos voltadas para este público.

A explicação está na legislação dos carros PCD . Os automóveis com preços até R$ 70 mil podem ser adquiridos com o desconto do IPI e do ICMS. Já os com preços acima deste teto contam só com a isenção do IPI. É possível obter ainda a isenção do IPVA e do IOF, fazendo com que o desconto chegue a até 30%.

De qualquer maneira, quem estiver de olho em entrar no processo de compra precisa ficar atento. A partir de 2021, uma mudança na regra vai excluir do benefício doenças de grau leve. Confira abaixo a relação de carros PCD mais baratos oferecidos no Brasil, já com as isenções de IPI e ICMS aplicadas.

1º – Honda Fit Personal: R$ 53.544,80

Divulgação Honda Fit Personal vem apenas com o essencial, Rodas são de aço pintado sem calotas. Mas há luz diurna de LED no para-choque





Contando com o memso motor 1.5 flex de 116 cv e o câmbio automático CVT das versões mais caras, o Honda Fit PCD é o modelo do tipo mais acessível do mercado brasileiro. Mas perde alguns itens de série para se encaixar no teto de preços da categoria.

As rodas de 15″, por exemplo, são de aço, enquanto o sistema de som não está disponível como item de série. Por outro lado, a lista de equipamento traz itens como controlador automático de velocidade de cruzeiro e controles eletrônicos de tração e estabilidade.

2º – Honda City Personal: R$ 53.544,80

Divulgação Honda City Personal consegue ser ainda mais simples que o Fit, mas conta com mais espaço no porta-malas





Empatando em preço com o Fit, o sedã City segue a mesma receita visual, com rodas de aço e a ausência do rádio como item de série. O motor também é o mesmo 1.5 de até 116 cv, casado ao câmbio automático CVT.

Na lista de equipamentos, a principal diferença para o Fit PCD está na ausência dos controles eletrônicos de tração e estabilidade. Item, aliás, que não está disponível nem nas versões mais caras do modelo.

3º – VW Virtus Sense: R$ 54.045

Divulgação VW Virtus Sense tem câmbio automático e motor 1.6, de 117 cv, que garante bom desempenho ao sedã compacto





O Virtus Sense está equipado com um motor 1.6 de até 117 cv e câmbio automático de seis marchas. Mesmo conjunto empregado na versão “normal” 1.6 MSI.

Na lista de equipamentos, o Sense se diferençia da 1.6 apenas pela ausência das rodas de liga leve. A lista de equipamentos inclui controles eletrônicos de tração e estabilidade, sistema multimídia Composition Touch e airbags laterais.

4º – Jeep Renegade 1.8 AT Flex: R$ 54.662

Divulgação Jeep Renegade PCD é simples, mas reúne uma boa leva de equipamentos de série, incusive, rodas de liga-leve





A versão PCD do Renegade é a 1.8 AT flex, que traz o motor 1.8 flex de 139 cv combinado a um câmbio automático de seis marchas. Por fora, se diferencia da versão Sport pelas rodas de liga leve de 16″, que são as mesmas aplicadas à versão de entrada do SUV na época do lançamento.

Na lista de equipamentos, que conta com controles eletrônicos de tração e estabilidade, controlador automático de velocidade de cruzeiro e vidros elétricos nas quatro portas, a ausência mais sentida é a do rádio. A fábrica disponibiliza apenas a preparação de som com quatro alto-falantes.

5º – Hyundai Creta Attitude: R$ 54.662,19

Divulgação Hyundai Creta Attitude é espaçoso,mas vem com acabamento simples e com calotas plásticas na lista de itens de série





A versão PCD do Hyundai Creta está equipada com o mesmo motor 1.6 de até 130 cv e o câmbio automático de seis marchas presente nas configurações mais caras.

Na comparação com outros carros PCD , o SUV da Hyundai aposta em uma fórmula bem parecida, com alguns diferenciais estéticos (como a adoção de um rodas de aço sem calota) e uma boa lista de equipamentos, com controles eletrônicos de tração e estabilidade.