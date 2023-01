Mercado prevê alta na inflação e queda do PIB em 2023, aponta Focus

Redação 1Bilhão Banco Central ajustou previsões da inflação, PIB e Selic para este ano

O mercado financeiro ajustou as perspectivas econômicas deste ano para baixo, segundo o Boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (16) pelo Banco Central. Enquanto a inflação deve subir um pouco mais que na última pesquisa, o Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 retraiu 0,01 ponto percentual.

Segundo o Focus, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, deve fechar o ano a 5,39%. O índice foi reajustado em relação à última pesquisa, que era de 5,36%.

Já o PIB do Brasil, para o mercado, deve encerrar 2023 quase em estabilidade, com alta leve de 0,77%. O índice caiu pouco em relação à semana passada, que fechou em 0,78%.

Os dados apresentados no boletim desta semana foram apurados antes do Ministério da Fazenda anunciar um pacote econômico. As novidades atiçaram o mercado, que viram com bons olhos as primeiras movimentações do governo Lula.

Dólar e Selic

O Boletim Focus aponta uma alta nas expectativas para a taxa básica de juros da economia neste de uma semana para outra. Na última segunda-feira (9), o mercado esperava que a Selic terminasse o ano a 12,25%. Nesta semana, a taxa subiu para 12,50%.

Já o dólar manteve a estabilidade nas previsões do mercado financeiro. A moeda norte-americana deve encerrar o ano cotada a R$ 5,28.

2024 melhor

O Banco Central prevê que em 2024 a economia brasileira se estabilize e comece a dar sinais de recuperação. A mesma expectativa é mantida para 2025 e 2026.

Para o próximo ano, o mercado prevê crescimento de 1,5% do país, enquanto a inflação deve encerrar a 3,7%. Já a Selic deve fechar 2024 a 9,25%, a menor taxa em três anos.

O Dólar, porém, deve estar cotado a R$ 5,30, uma alta de R$ 0,02 em relação à precisão deste ano.

Fonte: IG ECONOMIA