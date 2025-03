Mercado Municipal de Cariacica é inaugurado e está aberto ao público

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta segunda-feira (10), da inauguração do Mercado Municipal de Cariacica. O espaço situado no bairro Itacibá conta com 59 lojas, três restaurantes e locais para realização de eventos culturais, além de praça de alimentação. Ao todo, são 3.665 metros quadrados de área construída e três pavimentos. Também estiveram o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, além de outras autoridades e lideranças comunitárias.

O Mercado Municipal de Cariacica recebeu o nome dos soldados Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), mortos por criminosos enquanto exerciam sua função. O crime ocorreu em outubro de 2022 no bairro Santa Bárbara, quando os soldados perseguiam suspeitos.

“Quero primeiro saudar as famílias dos policiais que perderam a vida defendendo a sociedade e que hoje dão nome ao Mercado Municipal. O prefeito Euclério não é apenas um parceiro de gestão, mas um sócio de obras e do desenvolvimento de Cariacica. Juntos estamos transformando essa cidade e hoje estamos inaugurando o primeiro Mercado Municipal em funcionamento do Espírito Santo. Estamos abrindo com as lojas funcionando. É muito bom poder entregar mais uma obra nessa parceria com a Prefeitura”, afirmou o governador.

Casagrande destacou que, recentemente, o município recebeu as obras do viaduto Dona Rosa que melhorou o trânsito no acesso ao bairro Campo Grande. “Veja como é importante ter um Estado organizado e continuidade das políticas públicas para obter um resultado que mude a vida das pessoas. A gente governa, trabalha e faz parcerias para desenvolver nosso Estado, sem se preocupar com ideologias ou partidos políticos”, frisou.

O prefeito de Cariacica reforçou a importância da parceria com o Estado. “Ninguém constrói nada sozinho. Fiz a maior união do Espírito Santo em prol de Cariacica, que nos últimos quatro anos se desenvolveu mais do que em três décadas. Agradeço todos os dias a parceria que eu tenho com o Governo. Cada tijolo que eu ajudei a colocar na cidade tem a digital do governador. Esse Mercado Municipal é o primeiro mercado público entregue, pois eu não faço inauguração, faço entrega. E podem esperar pois ainda tem muita novidade para a gente anunciar entre Prefeitura e o Governo do Estado”, disse Euclério Sampaio.

O Mercado Municipal Soldados Celini e Ferrani está localizado na Rua Manoel Joaquim Soares dos Santos, próximo à Rodovia Governador José Sette. O espaço funciona todos os dias, sendo os boxes das 8h às 18h de segunda a sábado e facultativo aos domingos de 8h às 14h. Os restaurantes funcionam de 11h às 22h.

A proposta do Mercado Municipal é criar um ambiente que estimule o comércio local, oferecendo aos cidadãos uma experiência única de compras e gastronomia, contribuindo, também, para a geração de empregos na região. O investimento foi de R$ 10,1 milhões, com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA).

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES