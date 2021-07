Mercado Livre dá descontos de 60% em bebidas e itens de supermercado; confira

Reprodução Mercado Livre está em período promocional

O Mercado Livre realiza nesta semana uma campanha de descontos em sua seção de supermercado , em comemoração ao aniversário da categoria. A promoção , que começou na segunda-feira (19), vai até o dia 28 de julho e tem ofertas de até 60%.

A cada dia da semana, uma categoria diferente de produtos está com descontos especiais. Nesta quinta-feira (22), as bebidas estão em oferta e a promoção é ainda mais atrativa para quem compra em quantidades maiores – se o carrinho tiver mais de 10 itens, o cliente leva mais 15% off, além dos 60%.

Durante todo o período promocional, mais de 5 mil itens estarão com descontos, e cerca de R$ 400 mil em cupons serão disponibilizados, de acordo com o Mercado Livre. Para ter acesso aos cupons, é preciso acessar a página da campanha .

Marcas como Pão de Açúcar , Unilever, P&G, Pernod, Heineken , Ambev , Reckitt e baderiram ao período promocional e disponibilizaram seus produtos por preços mais baixos no Mercado Livre. Diversas categorias são contempladas, variando de acordo com o dia.

A promoção já contemplou produtos de limpeza e mercearia. Os descontos maiores são separados por dia, mas em todo o período promocional é possível encontrar bons descontos em diversas categorias. Confira o que vem pela frente:

Quinta-feira (22): Bebidas com desconto

Sexta-feira (23): Itens de higiene e cuidados com o bebê com desconto

Segunda-feira (26): Cervejas do Pão de Açúcar com desconto

Quarta-feira (28): Super Quarta com todos os itens com desconto máximo

Para quem mora nas regiões metropolitanas de São Paulo, Salvador e Florianópolis, os itens com o selo “FULL” serão entregues no mesmo dia, desde que comprados até às 11h.