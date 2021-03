Mercado de usados aquecido vira oportunidade para quem quer vender

Divulgação Ao contrários dos carros novos, os usados estão com vendas em alta por uma série de fatores da conjuntura atual





Um dos setores da economia que têm se saído bem durante a pandemia é o de carros usados . Segundo a Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), o mercado brasileiro disparou em dezembro de 2020 e cresceu 23,6% na comparação com o mesmo mês de 2019, enquanto o setor de novos recuou 7,5%.





A rede mineira de lojas de carros seminovos Carbig aponta que só no mês passado foi registrado um crescimento de 20% nas compras de veículos seminovos. “É um cenário de mão-dupla. O carro seminovo tem um melhor custo-benefício e, muitos consumidores que estavam procurando um zero km optaram pela compra do usado. Na contramão, outras pessoas estão se desfazendo dos seus veículos para fazer algum investimento ou pagar uma dívida”, avalia Felipe Pessoa, diretor da rede Carbig.com

De acordo com Pessoa, a rede precisou reestruturar o seu setor de compras de veículos só para lidar com o aumento na demanda. Para o executivo, o cenário atual é favorável principalmente para quem busca se desfazer do seu automóvel, por conta da valorização dos veículos seminovos.

Professor de educação física, Wlamyr Santarlacci Perez foi um dos clientes que optou pela Carbig para vender seu Toyota Corolla 2015. Ele e a esposa compraram, recentemente, um novo apartamento e com a valorização do seminovo decidiram vender um dos carros para fazer uma reforma na casa nova. “A gente tinha investido muito dinheiro no projeto de um apartamento maior. Eu estou trabalhando perto de casa e minha esposa fica muito tempo em home office.

Os usados mais populares

Divulgação Líder entre os comerciais leves novos, a Fiat Strada faz sucesso também no mercado de usados





De acordo com o balanço de fevereiro da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), o mercado de carros usados fechou fevereiro com 876.306 automóveis de passeio e comerciais leves negociados. Volume 15,1% superior ao do mesmo mês de 2020, quando foram negociadas 761.333 unidades.

No mercado de usados e carros seminovos , o Volkswagen Gol segue como o modelo mais popular, com 68.562 unidades negociadas no segundo mês do ano, seguido dos Fiat Palio (42.424) e Uno (39.711). Já entre os comerciais leves, os líderes na preferência do público foram a picape Fiat Strada (25.029), além do Volkswagen Saveiro (18.012) e da picape média Chevrolet S10 (13.011).