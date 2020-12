Texto: Fernanda Villas Bôas Mensagens dos arcanjos para 2021

Regente do novo ano, o arcanjo Anael amplia nossa capacidade de amar e fortalece nossa sensibilidade diante dos milagres da vida. Vem saber como será seu ano, de acordo com os guardiões angelicais!

Em 2021, o arcanjo Anael é quem irá comandar as vibrações celestiais que serão enviadas à Terra. A função desse protetor é muito nobre: inspirar o amor no coração de cada ser humano. Também cabe a Anael fazer com que consigamos enxergar beleza nas coisas simples da vida: o desabrochar de uma flor, o sorriso de uma criança, um beijo apaixonado, uma oração sincera.

Para fortalecer sua conexão com esse guardião, copie este trecho do Salmo 37 e mantenha-o num local de fácil acesso para ler sempre que possível ao longo de 2021: “Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá”.

Ritual de Anael – Numa sexta-feira de janeiro de 2021 (escolha entre os dias 1º, 8, 15, 22 ou 29), faça o ritual de ancoragem de Anael. Esse ritual permite que esse arcanjo, cujo nome significa “A graça de Deus”, esteja sempre perto da sua casa, seja abençoando seus familiares ou protegendo seu relacionamento amoroso dos desafios do cotidiano. Escreva uma carta a Anael com uma intenção clara: romance blindado, harmonia em casa, realização profissional, etc. O importante é focar numa só intenção. Ao escrever sua carta, você deve imaginar que a graça pretendida já foi concedida. Por exemplo: se quiser se reconciliar com a pessoa amada, deixe claro que você e seu bem já fizeram as pazes e estão em clima de lua de mel. Se sua intenção for financeira, relate que sua situação atual é próspera e vem lhe permitindo oferecer mais conforto aos seus familiares, mesmo que isso ainda não tenha acontecido. Depois de escrever a carta, guarde-a na Bíblia até alcançar seu objetivo. Antes de fechar a Bíblia, ofereça ao arcanjo Anael uma prece da sua preferência. Assim que seu pedido for atendido, enterre a carta num vaso de alfazemas, que deverá ser regado, podado e cuidado por você com bastante carinho. Na superfície do vaso, posicione dois quartzos rosa, lado a lado. Importante: antes de colocar os cristais no vaso, lave-os com sal grosso e deixe-os ao relento durante 24 horas.

Confira agora as mensagens dos arcanjos para 2021:

SAMUEL

Para quem nasceu entre 21/03 e 20/04

Trabalho – O novo ano vai permitir que você reavalie seus planos profissionais, avisa Samuel. O caminho escolhido até aqui corresponde aos seus planos originais? O que falta para você definir melhor seus propósitos e identifique uma atividade em que realmente se realize? Quando encontrar essas respostas, uma sensação de paz deverá inundar sua alma. Trabalhos em equipe ou sociedade estarão protegidos em 2021.

Amor – Uma revelação deverá chegar até você em relação à sua vida afetiva. Talvez, você descubra a melhor maneira de se conectar com sua alma gêmea. Ou é possível que realinhe seus sentimentos e se descubra apaixonada(o) por uma pessoa que, até então, não provocava tantas emoções no seu coração. Atenção a um trecho de música que não sai da sua cabeça: talvez uma mensagem importante esteja expressa na letra da canção.

Saúde – O poder da oração será importante para você manter seu equilíbrio físico e emocional em 2021. Peça ao seu arcanjo para guiar suas ações. É possível que receba uma orientação em sonho.

ANAEL

Para quem nasceu entre 21/04 e 20/05

Trabalho – Para ter êxito profissional no próximo ano, Anael avisa que você precisará aperfeiçoar seus conhecimentos e dominar melhor as ferramentas tecnológicas das quais se utiliza na sua área de atuação. Não alegue falta de tempo: alguns minutos diários serão suficientes para assistir aulas on-line, ler material da sua área e conversar com colegas de profissão para trocar experiências e informações. Aposte nisso!

Amor – É possível que sua vida sentimental esteja precisando de ajustes. Para isso, nada melhor do que buscar uma inspiração celestial. Na hora das orações, seu guardião poderá lhe indicar o melhor caminho. Ao ser contemplada(o), essa resposta deverá acender sua mente! Se estiver estremecida com a pessoa amada, peça uma reconciliação. Caso esteja só, reze para conhecer uma pessoa amorosa, madura e espiritualizada.

Saúde – Esbanjar saúde é possível com algumas correções no seu estilo de vida. Alimente-se melhor e não negligencie seu sono. Adotar uma rotina espiritual também é importante para assegurar sua paz emocional.

RAFAEL

Para quem nasceu entre 21/05 e 20/06

Trabalho – 2021 vai representar uma cura para sua trajetória profissional. Colegas que roubam sua energia deverão ser afastados. Você encontrará sentido nas atividades que desempenha e deverá assumir, a partir de agora, responsabilidades diferentes. Um novo emprego não está descartado. Se estiver fora do mercado, a sensação de que tudo parece parado vai passar. Agarre as oportunidades e agradeça ao céu por essa bênção!

Amor – Para encontrar a merecida felicidade no campo afetivo, você precisará formular as perguntas certas. O romance atual é realmente enriquecedor? Vale a pena lutar por ele? É hora de deixar o passado pra trás e encontrar um novo alguém? Se indagar corretamente, sua sabedoria interior deverá lhe fornecer as pistas certas. Seu espírito de luta estará desperto e os obstáculos não vão abalar sua força interior!

Saúde – O caminho do meio é a garantia de uma vida saudável. Anda hiperagitada(o)? Tente meditar e relaxar. Se a passividade estiver no domínio, pratique esportes e inclua atividades prazerosas na sua agenda.

GABRIEL

Para quem nasceu entre 21/06 e 21/07

Trabalho – Para sentir disposição e entusiasmo na carreira, você precisará ativar sua sensibilidade. Procure se aproximar dos colegas e encontre satisfação em cada tarefa que realizar. Não deprecie o seu trabalho: ele é o seu sustento e tem mais relevância do que você imagina. Caso esteja fora do mercado, talvez encontre uma recolocação num novo segmento da sua área de atuação: investigue e peça auxílio ao seu arcanjo Gabriel.

Amor – Seu relacionamento amoroso deverá passar por uma reabilitação em 2021, avisa seu arcanjo. Se houver amor, a reconciliação é certa. Porém, em caso de desgaste, você saberá colocar um ponto final e partir para uma nova experiência. Caso esteja só e não consiga se desapegar do passado, encare o novo ano como uma libertação. As mágoas ficarão para trás e seu coração poderá, finalmente, se abrir para uma nova paixão.

Saúde – Não fuja das orientações médicas no próximo ano. Os avanços nessa área serão importantes para garantir seu bem-estar físico e emocional. Buscar informações sobre saúde também será valioso.

MIGUEL

Para quem nasceu entre 22/07 e 22/08

Trabalho – No novo ano, você terá a oportunidade de realizar um sonho profissional. Talvez, consiga montar um negócio próprio ou transformar uma segunda atividade, à qual já vem se dedicando, no seu ofício principal. Não está descartada a possibilidade de incorporar ao seu trabalho uma pessoa próxima, como filho, irmão ou parceiro(a). Alimente sua espiritualidade e agradeça a essa bênção. O quanto for possível, ajude seu próximo.

Amor – Aprimore sua forma de se comunicar com a pessoa amada! Se ela estiver longe, estabeleça um horário para conversarem todos os dias: isso será vital para a saúde do romance. Vocês vivem juntos? Seja mais presente na vida do seu bem. Caso esteja só, é possível que conheça uma pessoa que mora longe, até mesmo, em outro país. A internet será uma ferramenta importante para vocês amadurecerem essa relação.

Saúde – No próximo ano, Miguel recomenda que você fique mais perto da natureza. Sempre que possível, caminhe numa praça, respire ar puro, cuide de um jardim. Essas escolhas vão reequilibrar sua energia mental.

RAFAEL

Para quem nasceu entre 23/08 e 22/09

Trabalho – O arcanjo Rafael destaca a necessidade de você harmonizar sua conduta profissional em 2021. Se estiver muito focada(o) na sua atividade, procure interagir mais com os colegas ou se envolver em outras demandas do seu emprego. Se vem realizando majoritariamente tarefas em equipe, demonstre à chefia suas qualidades individuais. Se estiver sem trabalho, o conselho é se mostrar mais dinâmica(o) em processos seletivos.

Amor – Seu arcanjo anuncia mudanças no setor sentimental! Você poderá firmar ou renovar compromisso com quem ama. Mas, em caso de descompasso, talvez coloque um ponto final no seu romance. Se estiver só, seu verbo em 2021 será desapegar. Talvez chegue ao fim uma situação indefinida ou um caso do passado que ainda atormenta seu coração. É hora de vibrar na nova energia que Rafael promete despejar na sua vida!

Saúde – Seu espírito de luta vai ganhar uma injeção de determinação. Um tratamento de saúde deverá ser concluído com sucesso. Também é possível que você se livre de um vício ou reorganize suas emoções.

ANAEL

Para quem nasceu entre 23/09 e 22/10

Trabalho – Sua criatividade será sua principal ferramenta no meio profissional. Por meio dela, você conseguirá apresentar ideias e soluções para inovar e destravar processos no seu emprego. Suas conexões também deverão receber a proteção do seu arcanjo. Caso esteja sem uma ocupação, relacione suas habilidades e tente procurar uma vaga numa área um pouco diferente da sua, pois é grande a chance de sucesso!

Amor – Um momento de paz vai inundar sua vida sentimental, avisa Anael. Caso esteja em conflito com seu par, o próximo ano poderá trazer o tão sonhado entendimento. Esqueça as crises do passado e se concentre no momento presente. Está só? Um sentimento de plenitude deverá habitar seu coração, permitindo que novas pessoas se aproximem. Você vai se livrar das mágoas e se sentir renovada(o), à espera da sua alma gêmea!

Saúde – As boas novas no trabalho vão afetar sua saúde emocional: será um período de vitalidade e esperança. Pense positivamente para continuar atraindo as energias transformadoras do mundo angelical.

AZRAEL

Para quem nasceu entre 23/11 e 21/11

Trabalho – Para ter um desempenho mais produtivo em 2021, você vai precisar administrar melhor seus horários. A prioridade é reajustar seu tempo entre serviço e vida pessoal. Como? Não levando trabalho para casa! Da mesma forma, enquanto estiver no seu emprego, desligue-se das questões domésticas. Se estiver desempregada(o), uma oportunidade deverá aparecer no próximo ano, encerrando um ciclo de incertezas.

Amor – A transformação será a palavra-chave da sua vida romântica, comunica Azrael. Uma relação morna deverá ganhar mais entusiasmo ou morrer de vez. Ainda que você sofra no começo, entenda essa etapa como uma oportunidade de ser feliz, mesmo que demore um pouco. Se seu desejo é encontrar alguém especial, chega de esperar! Ressentimentos do passado não vão mais afetar seu coração: comemore essa dádiva!

Saúde – Se você não vem se dedicando à sua saúde, é hora de rever essa postura. Da mesma forma, se é uma pessoa excessivamente preocupada, procure se libertar dessa obsessão. Peça a intercessão do seu arcanjo!

SAQUIEL

Para quem nasceu entre 22/11 e 21/12

Trabalho – Em 2021, você poderá, finalmente, colher os frutos dos seus esforços. Talvez receba promoção ou um convite há muito tempo esperado para atuar num local ou segmento da sua preferência. Também é grande a chance de mergulhar em atividade autônoma, um projeto que talvez você esteja nutrindo há algum tempo. De qualquer forma, será um período de prosperidade. Compartilhe essa bênção com sua família!

Amor – Saquiel adianta que sua capacidade de resolver contendas no campo afetivo estará redobrada. Com otimismo e inteligência, você vai superar as adversidades e devolver a harmonia ao seu romance. Está solteira(o)? Atenção à aproximação de uma pessoa diferente do seu padrão normal de escolha. É possível que essa pessoa, ainda que lhe provoque certo estranhamento no começo, venha a se tornar sua grande paixão.

Saúde – Um recado inesperado poderá representar um alerta importante à sua saúde no novo ano. Fique atenta(o) a sonhos, mensagens virtuais, folhetos, etc. Se sentir que é um aviso, busque orientação médica logo.

CASSIEL

Para quem nasceu entre 22/12 e 20/01

Trabalho – Espere mudanças radicais na sua vida profissional. Talvez você troque de emprego ou de função. Se vem insistindo numa ideia, parceria, serviço ou produto sem sucesso até agora, chegou a hora de tentar algo diferente. Cassiel sugere que você se prepare para esse período de transformações. Talvez, elas provoquem medo inicialmente, mas deverão abrir um novo ciclo, com oportunidades revigoradas e prósperas.

Amor – Seu arcanjo destaca que sua vida afetiva será tocada pelo poder da cura em 2021. Talvez uma relação tóxica chegue ao fim. Também é possível que você e seu bem passem a se entender melhor, desde que haja sentimento verdadeiro envolvido. Caso não tenha compromisso, uma decepção recente não deverá mais trazer sofrimento ao seu coração. Assim, um novo amor poderá ocupar esse vazio logo, logo. Confie!

Saúde – No novo ano, faça uma faxina nos seus contatos: elimine amigos pessimistas e dissimulados. Da mesma forma, evite ambientes carregados de negativismo. Isso poderá restaurar sua saúde emocional. Experimente!

URIEL

Para quem nasceu entre 22/01 e 19/02

Trabalho – É bem provável que sua carreira esteja estacionada. Talvez, você esteja em busca de uma reviravolta que ainda não aconteceu. Assim, 2021 deverá ser desafiador: vai ser necessário reorganizar suas metas em busca de resultados concretos. O começo do processo poderá ser difícil e confuso, mas as coisas vão entrar nos eixos. Siga em frente e renove sua fé, pois aos poucos tudo vai clarear. Peça auxílio ao seu arcanjo!

Amor – A felicidade vai se instalar no seu coração no novo ano! Se seu relacionamento amoroso estiver instável, seu arcanjo vai interceder para que as coisas se resolvam. Os laços de afeto serão renovados e sua união conjugal poderá inspirar os casais que acompanharem essa renovação. Caso seu coração esteja solitário, o ano da virada chegou: você vai conhecer alguém com quem será possível trilhar um caminho de luz!

Saúde – As alegrias na sua vida amorosa vão se refletir na sua saúde. A promessa é de vigor e esperança! Cultive pensamentos positivos, alimente-se bem, movimente-se e se cerque de gente otimista e de fé!

ASARIEL

Para quem nasceu entre 20/02 e 20/03

Trabalho – Para ter sucesso na carreira, você vai precisar se atualizar na sua área. Cursos, palestras, grupos de estudos, leituras técnicas: vale tudo para aumentar seu repertório e enfrentar a concorrência. Quem precisa de uma recolocação no mercado também deverá se reciclar. Converse com colegas de profissão para conhecer as principais fontes de aperfeiçoamento. Assim, você irá se destacar numa eventual seleção!

Amor – Tudo indica que seu romance necessita de reflexão e ajuste. Talvez algumas coisas não tenham sido esclarecidas no passado, aumentando sua desorientação. Pois o momento da correção chegou! Dialogue com seu par: a vibração de Asariel vai contribuir para que vocês renovem a aliança selada. Caso esteja só, o conselho do seu arcanjo é o seguinte: reveja objetivos e clareie seus sentimentos para atrair uma pessoa especial.

Saúde – Realize as mudanças que você planeja para sua vida em relação à saúde: alimente-se bem, corte os vícios, deixe de lado o sedentarismo. Asariel estará ao seu lado para impulsionar sua força de vontade: tenha fé!

