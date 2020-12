Menos de um mês após 1º turno, França confirma ser possível candidato em 2022

Fernanda Luz/Fotos Públicas Márcio França já confirmou que será candidato ao governo do estado de São Paulo em 2022

O candidato do PSB derrotado nas eleições municipais para comandar a Prefeitura de São Paulo , Márcio França , já confirmou neste domingo (6) que é um possível candidato ao governo do estado em 2022. A confirmação vem menos de um mês depois do 1º turno, que ocorreu no dia 15 de novembro.

Um internauta escreveu no Twitter que França se coloca na disputa ao governo, por ser “a principal liderança do PSB no estado de São Paulo”, e ele compartilhou a publicação confirmando essa possibilidade. “Isso”, se limitou a dizer o ex-candidato.

França vem de duas derrotas nas últimas duas eleições. Em 2018, ele perdeu a eleição para governador no 2º turno para João Doria (PSDB).

Na eleição para prefeito em 2020, ficou em terceiro lugar, fora do segundo turno, atrás do reeleito Bruno Covas (PSDB) e de Guilherme Boulos (PSOL). Ele conquistou 728,4 mil votos com o discurso de que poderia ser o único a vencer Covas no 2º turno.

Em resposta a outro internauta, que escreveu que São Paulo precisa dele para “colocar ordem”, França também respondeu, novamente: “Isso”.