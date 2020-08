Menor é apreendido com drogas em Marataízes

.

A Policia Rodoviária Federal(PRF) recuperou na tarde de hoje(15), no Km 57 da BR 101 em São Mateus, uma caminhonete MMC /L200 Triton.

Agentes da PRF realizavam fiscalização quando abordaram uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton com um ocupante. Ao ser procedida a vistoria nos elementos de identificação do veículo ficou constatado que o automóvel possuía registro para Furto e Roubo ocorrido no município da Serra/ES no mês de maio do ano de 2019.

Condutor e veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em São Mateus/ES.