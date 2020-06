Menor é apreendido com droga em Vitória

.

Durante operação no bairro Jardim Tropical, na Serra, a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra realizou a prisão de um indivíduo de 21 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio cometido no dia 22 de janeiro deste ano, no mesmo bairro onde ocorreu a prisão.

Contra o indivíduo havia um mandado de prisão preventiva em aberto. “Fizemos um cerco na residência alvo da operação, e o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel. No entanto, foi capturado. Com ele, apreendemos uma pistola 9 mm, de fabricação austríaca, adaptada com seletor de rajada, munições e carregadores”, disse o titular da DHPP Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

Outras prisões

Este é o sexto suspeito preso nesta investigação. Três homens, de 27, 28 e 31 anos, e duas mulheres, de 18 e 25 anos, foram presos em cumprimento de mandados de prisão temporária, todos por suspeita de envolvimento neste crime. As prisões foram divulgadas em entrevista coletiva, no dia 10 de junho.

As investigações demonstram que os suspeitos são ligados ao grupo criminoso da chamada Área Verde, que atua no tráfico de drogas em Jardim Tropical. O detido de 27 anos era considerado chefe do grupo, e o de 28 anos atuava como gerente. Uma das mulheres era ex-esposa da vítima.

Segundo a investigação, os suspeitos desconfiaram que a vítima estava passando informações privilegiadas para outra gangue, considerada rival. Por este motivo, no dia 22 de janeiro, oito indivíduos invadiram a casa da vítima e o executaram, com 13 disparos, na frente de uma criança de dois anos, filha dele.

Um vídeo, que circulou pelas redes sociais, mostrou os envolvidos comemorando o assassinato, logo após o cometimento do crime. Os levantamentos da DHPP Serra concluíram que a vítima não tinha qualquer ligação com o tráfico.

