Grece Ghanem (Reprodução/Instagram) Menopausa: mudança de hábitos alimentares pode reduzir sintomas

A interrupção fisiológica dos ciclos menstruais, apesar de natural e esperada, impacta a vida das mulheres e gera inúmeras dúvidas. Uma pesquisa da Essity, empresa de higiene e saúde, revelou que a menopausa ainda é tabu para 69% das brasileiras. Já de acordo com levantamento da femtech Plenapausa, 80% das que estão na fase menopausal apresentam sintomas, e 60% delas não utilizam nenhum tipo de tratamento para aliviar os incômodos.

Por causa dos sintomas, as mulheres que estão na menopausa são mais propensas a faltar no trabalho, reduzir horas ou até mesmo deixar o emprego. Os dados fazem parte do estudo da Mayo Clinic — organização sem fins lucrativos especializada em pesquisa e atendimento à saúde nos Estados Unidos — , que também constatou que esses desconfortos adversos podem ocasionar perda de produtividade, avaliada em aproximadamente US$ 1,8 bilhão anuais para o mercado de trabalho norte-americano.

“O declínio hormonal acarretado pela menopausa traz alterações na qualidade de vida, na saúde e no bem-estar da mulher. Além disso, há o surgimento de vários sintomas, como as ondas de calor, insônia, sensação de inchaço, dores de cabeça e no corpo, fadiga, problemas com a memória entre outros, que afetam o dia a dia”, explica Thais Dias, nutricionista especializada em climatério e menopausa. “Os desconfortos da menopausa podem ser agravados pelo estilo de vida, como alimentação inadequada, sedentarismo e excesso de estresse, que podem causar a inflamação do corpo”, completa.

Para a maioria das brasileiras, a menopausa chega entre os 48 e 52 anos, mas seus efeitos podem ser sentidos antes, no climatério, que acontece em média nos 5 ou 10 anos que antecedem esse período. “A mulher começa a vivenciar mudanças hormonais importantes, os quais acarretam desconfortos que podem ser confundidos e não tratados, entre eles, a queda de libido, a falta de energia e o cansaço”, destaca a nutricionista.

Os impactos de uma alimentação inadequada na menopausa

Com as alterações na saúde nesse período, a mulher está mais propensa a desenvolver pré-diabetes, aumentar o triglicérides e o colesterol e acumular gordura no fígado. “Esse conjunto é denominado como inflamação do corpo e traz risco de doenças crônicas, como diabetes e pressão alta, doenças inflamatórias e câncer”, salienta. “Durante a menopausa, a alimentação tem que ser equilibrada, e a mulher deve estar atenta à qualidade, quantidade e oferta de nutrientes, principalmente para evitar deficiências nutricionais como a baixa Vitamina D, ferro e B12, importante para o funcionamento do organismo”, argumenta Thais.

Carboidratos e óleos refinados, açúcar, farinha, gorduras ruins e industrializadas e bebidas alcóolicas em excesso, além de uma quantidade inadequada de proteína, contribuem para o aumento do perfil inflamatório da mulher na menopausa. “O metabolismo vai ficar mais lento, o aumento de peso acontece com facilidade e pioram os fogachos, as dores, as oscilações de humor e também o fluxo intestinal”, reforça. “A melhora dos sintomas vai depender da mudança na alimentação e de hábitos saudáveis, como o gerenciamento de estresse, sono de qualidade e atividade física”, complementa a especialista.

Melhorando os sintomas com a alimentação

Legumes, frutas e verduras, associados a uma dieta rica em nutrientes e vitaminas, podem modular os hormônios, principalmente no climatério, melhorando os desconfortos do período menopausal. “Um metabolismo equilibrado auxilia no processo de desinflamação do corpo, contribuindo para a perda de peso, evolução dos exames, atenuação das ondas de calor, cansaço e fadiga, além da melhora do humor, do sono e da capacidade cognitiva”, ensina Thais. “É necessário entender que cada mulher é única, que os sintomas podem variar e que a alimentação vai desempenhar o papel de auxiliar no processo de desinflamação do corpo, aliviando os incômodos da menopausa”.

Conheça 4 alimentos que podem ajudar a diminuir a inflamação do corpo

Cúrcuma: é um anti-inflamatório natural, combate as dores articulares e ajuda a regular o metabolismo;

é um anti-inflamatório natural, combate as dores articulares e ajuda a regular o metabolismo; Orégano: melhora a imunidade e ajuda a prevenir e tratar a candidíase, muito comum na mulher na menopausa;

melhora a imunidade e ajuda a prevenir e tratar a candidíase, muito comum na mulher na menopausa; Salsinha: auxilia na digestão, combate a formação excessiva de gases, é diurética e ajuda a eliminar a retenção de líquidos;

auxilia na digestão, combate a formação excessiva de gases, é diurética e ajuda a eliminar a retenção de líquidos; Alimentos de coloração roxa (beterraba, repolho roxo, cebola roxa, uva, açaí, mirtilo, amora, berinjela): ricos em antocianinas, os antioxidantes específicos que vão atuar durante o climatério e a menopausa, esses alimentos ajudam na desinflamação do corpo e devem ser consumidos pelo menos uma vez por dia.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher