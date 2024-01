Divulgação Menopausa: como a cannabis medicinal pode auxiliar as mulheres nesta fase

A menopausa, estágio natural na vida das mulheres e que marca a transição do período fértil para o não reprodutivo, geralmente ocorre por volta dos 50 anos, podendo acontecer antes ou depois, dependendo de cada organismo. Este processo é caracterizado pela redução na produção hormonal e está associado a diversos sintomas, como ondas de calor, distúrbios do sono, ansiedade e irritabilidade. O canabidiol (CBD), composto natural e não-psicoativo encontrado na planta da cannabis, pode ser utilizado no tratamento destas condições, e assim melhorar a qualidade de vida de mulheres nesta fase da menopausa.

O canabidiol conta com propriedades ansiolíticas e anti-inflamatórias, e estas propriedades são eficazes na redução da ansiedade, dores e mudanças hormonais associadas à menopausa. Seu uso traz também mais qualidade no sono, outro desafio comum nesta fase da vida, e consequentemente, melhorando a rotina diária desta paciente.

“O uso da cannabis medicinal pode auxiliar as mulheres que estão na menopausa de diversas formas. O CBD age no sistema endocanabinóide ajudando a modular a resposta a desconfortos causados pela diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona no corpo, auxiliando no alívio em inflamações e na melhora no sono”, explica José Manzi, Diretor Médico da Simples Cannabis, empresa que auxilia e facilita a importação dos melhores medicamentos canábicos junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Os sintomas da menopausa variam de mulher para mulher, mas geralmente, além das famosas ondas de calor, incluem suor noturno, irritabilidade, cansaço e insônia. Sendo uma alternativa natural e eficaz para atenuar esses sintomas, o uso do CBD por mulheres nesta fase foi testado e trouxe resultados positivos. Um estudo feito por Harvard em 2022, com 131 mulheres na perimenopausa, período que antecede a menopausa, e 127 que já haviam passado pela condição, revelou que o alívio dos sintomas foi reportado por 79% das participantes.

A conexão entre a cannabis e o tratamento da menopausa não se resume apenas às condições físicas, mas também na melhora da saúde mental das mulheres, com a diminuição da ansiedade e de alterações de humor. “As propriedades ansiolíticas e antidepressivas do CBD ajudam a combater sintomas emocionais comuns no período da menopausa, como a ansiedade, irritabilidade e possíveis mudanças de humor. A melhora no sono também está inclusa neste pacote, visto que distúrbios do sono afetam frequentemente mulheres nesta fase, e acabam impactando a rotina e a qualidade de vida delas”, explica Manzi.

O tratamento com medicina à base de cannabis não costuma causar quaisquer mudanças cognitivas nos pacientes, e nem causa dependência, uma vez que o composto natural responsável por possíveis alucinações, o tetrahidrocanabinol (THC), não está presente nas concentrações de CBD usadas na terapia dos pacientes, ou está presente em quantidades pequenas, sem a chance de causar estes efeitos. Qualquer paciente que tenha interesse em utilizar o canabidiol deve, em primeiro lugar, passar em consulta médica para avaliar indicações e contraindicações. E apenas com receita em mãos, será possível dar início ao tratamento.

Na Simples Cannabis, é possível agendar um horário com um dos especialistas e passar via telemedicina. Posteriormente, a empresa auxilia em todos os trâmites e documentações com a ANVISA para a obtenção da medicação. “O uso da cannabis medicinal não se resume apenas no tratamento de sintomas como os da menopausa, mas se estende a todas as idades e no tratamento de diversas outras condições”, finaliza o especialista.

Fonte: Mulher