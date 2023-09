Menino tem 35% do corpo queimado e é resgatado de helicóptero em São Mateus

Uma menino de 10 anos teve cerca de 35% do corpo queimado após um acidente com álcool neste domingo (3), em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. Ele precisou ser resgatado por uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

De acordo com informações do Notaer, o caso foi considerado muito grave e ele precisou ser removido para o pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil, em Bento Ferreira, Vitória (anexo ao Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo).

O menino, de 1,45m e aproximadamente 40 kg, teve, segundo avaliação realizada pelas equipes médicas, cerca de 35% do seu corpo atingido, principalmente nas regiões do rosto, pescoço, peito e braços.

O voo de retorno durou 54 minutos e a criança socorrida foi entregue aos cuidados da equipe de saúde do hospital de destino.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.