Menino que morreu após desaparecer em Goiás foi afogado propositalmente na lama

Divulgação Disputa política de apoiadores e também de grupos contra Bolsonaro acontecem em Sete Lagoas

O município Sete Lagoas , localizado a 72 quilômetros de Belo Horizonte, é cenário de uma disputa política de uma forma inusitada, a partir do uso de outdoors. Apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido) disputam placas gigantes com grupos que não concordam com as políticas de governo do presidente, em uma batalha que dura semanas.

O início da disputa começou em 8 de julho, quando empresários locais se reuniram para espalhar outdoors com a frase ” 7 Lagoas apoia Bolsonaro “. As peças publicitárias seguiam a lógica de outras que foram estampadas em locais diversos do país. Ao menos sete ruas do município, que conta com aproximadamente 240 mil habitantes, ganharam o outdoor e repercutiram na internet.

Uma montagem que dizia: “7 Lagoas está c…… e andando pro Bolsonaro ” foi o catalisador das reações anti-bolsonaristas . O resultado dessa reação foi visto nas ruas do município, em um outro outdoor na região central que citava o episódio em que Bolsonaro foi bicado por uma ema no Palácio da Alvorada enquanto se recuperava da Covid-19 .

A peça dizia: “7 Lagoas apoia a ema que bicou Bolsonaro”. Abaixo uma frase que o presidente disse durante a pandemia do novo coronavírus no país, como a “E daí”, seguida pelo “Quer que eu faça o quê? Não sou coveiro”. O presidente disse essas frases após ser questionado sobre o número de mortes crescente no Brasil.

O mesmo outdoor estampa a frase “Brasil: 80 mil mortes por Covid-19”, com uma espécie de selo com forma de ema, com os seguintes dizeres: “Todo poder ‘ema na’ do povo”.

Justificativas

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Sete Lagoas, Geraldir Carvalho Alves, disse para Folha de São Paulo que a ideia de colocar os outdoors pró-Bolsonaro partiu de uma iniciativa independente.

Divulgação Empresários de Sete Lagoas fizeram outdoor em apoio ao presidente Bolsonaro

Já os contrários a Bolsonaro não foram localizados. A empresa responsável pelo outdoor não repassou informações sobre quem havia contratado o servido. O que se sabe é que o preço pra a colocaão das peças na cidade é de R$ 120 para impressão e R$ 270 por 15 dias de veiculação.