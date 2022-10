Menino pede ‘spa dos pés’ de presente para o Dia das Crianças

Reprodução/Instagram Menino pede spa dos pés de presente

A criadora de conteúdo Carol Rocha (@tchulim) compartilhou com seus mais de 100 mil seguidores o presente diferente que seu filho Valentim pediu para este Dia das Crianças, comemorado nesta quarta-feira (12): um spa dos pés.

No Twitter, ela brincou, falando que o filho era um idoso, dado o ineditismo do presente. E ainda revelou que ele ficou todo feliz, dizendo que este foi o melhor Dia das Crianças da vida dele.

