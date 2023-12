Menino morre baleado na cabeça pela irmã de 13 anos

Adolescente recebeu a arma do padrasto e disse acreditar que revólver não estava municiado

Um menino de 8 anos foi morto nessa quinta-feira (21 de dezembro) em São Sebastião do Anta, na Zona da Mata. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça efetuado pela própria irmã.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 14h40 para o Hospital de Inhapim, local onde a criança tinha sido socorrida, mas morreu ainda no caminho. Uma testemunha contou que estava em um bar juntamente com a mãe e o padrasto das crianças quando escutaram o barulho de tiro.

Eles foram até a residência da família, que fica nos fundos do bar, e encontraram o menino baleado na cabeça, com a irmã dele tentando estancar o sangramento. Enquanto a testemunha tentava pedir por socorro, o padrasto do menino pegou a arma e fugiu do local em uma moto

Ouvida por representantes do Conselho Tutelar, a adolescente de 13 anos contou que estava no bar com a família, momento em que o padrasto a entregou a arma. A adolescente alegou que o padrasto teria retirado as munições e deixado em cima da mesa de sinuca. Como ela acreditava que o revólver calibre 22 estava desmuniciado, “foi brincar com o irmão e atirou sem querer na cabeça dele”.

A mãe da criança e da adolescente disse aos policiais que pediu para o companheiro não entregar a arma para a enteada, mas não foi atendida. A polícia ainda busca pelo homem, de 41 anos.