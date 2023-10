Menino morre após ser baleado pela irmã com espingarda

Jadson Pereira, de 4 anos, foi baleado com espingarda no braço e no peito e morreu na hora. O caso ocorreu em Camacã, Bahia, no domingo

Um menino identificado como Jadson Pereira Santana, de 4 anos, morreu após ser atingido por um tiro de espingarda na tarde de domingo (22/10), em uma fazenda na zona rural da cidade de Camacã, no sul da Bahia. A arma teria sido disparada pela irmã da vítima, uma criança de 7 anos.

Segundo informações preliminares, o pai das crianças ensinava a menina a atirar quando um dos disparos acertou o peito e o braço de Jadson. O garoto morreu na hora.

A 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), investiga o caso. Os pais das crianças foram ouvidos e liberados. A espingarda artesanal, que era do tipo chumbeira, foi apreendida.

O corpo de Jadson Pereira foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna, cidade que fica na mesma região.