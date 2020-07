Menino leva 90 pontos para salvar irmã de cachorro e “Vingadores” parabenizam

Reprodução/Instagram Bridger Walker e sua irmã caçula.

No dia 9 de julho, um menino se colocou entre a irmã e um cachorro para salvá-la de um ataque do animal. O incidente, que aconteceu nos Estados Unidos, ganhou grande repercussão nas redes sociais e o garoto recebeu o cumprimento de atores do filme “Os Vingadores”.

A história foi compartilhada no Instagram por Nikki Walker, tia das crianças. Os pais de Bridger, através da conta de Nikki, contaram que o menino sempre foi bastante apegado à caçula. Por isso, não foi uma surpresa quando ele se dispôs a salvá-la do ataque.

Bridger e a irmã estavam na casa de um amigo quando o episódio ocorreu. O cachorro correu em direção a eles e o menino não hesitou ao se posicionar na frente da irmã. Quando Bridger recebeu a mordida em sua bochecha, ele gritou para que a caçula corresse. “Se alguém tivesse que morrer”, o garoto falou, “deveria ser eu”.

Já dentro da ambulância, a caminho do hospital, Bridger disse que ele sempre quis andar de ambulância , mas não naquelas condições. “Talvez eu possa voltar para casa em uma também?”, acrescentou. Ele também ressaltou que não queria que nada de ruim acontecesse com o cachorro.

O post da tia de Bridger teve grande alcance e o menino recebeu elogios de alguns de seus ídolos, como Mark Ruffalo, Chris Evans, Tom Holland e Chris Hemsworth, que interpretam super-heróis em filmes da Marvel.

“Olá! Aqui é o Capitão América, como você está, colega? Eu li a sua história e vi o que você fez. Eu sei que você ouviu muito isso nos últimos dias, mas deixe eu dizer de novo: cara, você é um herói . O que você fez foi tão corajoso, tão altruísta”, disse Chris Evans em vídeo. O ator declarou também que irá enviar um “escudo autêntico do Capitão América” para Bridger.