Menino fugindo de barco durante incêndio vira imagem do ano novo na Austrália

Reprodução/Allison Marion Finn em fuga de incêndio na Austrália

Uma foto de Finn, de 11 anos, fugindo de incêndio florestal no popular balneário de Mallacoota em Victoria, na Austrália, se tornou a imagem do ano novo no país, que vem sendo assolado nas últimas semanas por incontroláveis incêndios em várias regiões.

A foto foi tirada por Allison Marion, mãe de Finn, e postada em rede social. Viralizou. O menino, o irmão, a mãe e um cão tiveram que deixar a localidade onde moram de barco. Ao fundo, uma incrível e assustadora “cortina” vermelha. Finn foi retratado de máscara no comando da pequena embarcação.

Milhares de moradores de Mallacoota passaram a virada do ano na praia. Mas forçados. Estavam todos fugindo do avanço das chamas. Eles descrevem a cidade como “totalmente devastada”. A praia foi refúgio para moradores em outras regiões da Austrália .

Em entrevista ao Channel 9 , Allison disse ter tirado a foto “para registrar a história da família”. “Muitas pessoas na nossa área perderam as suas casas. É muito triste”, disse a australiana, que elogiou a bravura dos filhos na fuga.

Em local seguro, Finn falou sobre a “fama”:”Não estou muito preocupado com isso, é apenas uma foto. Estávamos preocupados em ficar longe do fogo e apenas estar seguros.”