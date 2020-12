Menino é atacado por seis pitbulls e tem 60% do couro cabeludo arrancado

Reprodução Garoto retornava de loja de doces quando foi atacado por seis cachorros

Um menino de cinco anos sobreviveu a um ataque de seis pitbulls na Jamaica e teve 60% do couro cabeludo arrancado. O garoto, identificado como Mickele Allen, voltava para casa de uma loja de doces e foi encontrado pelo irmão enquanto ainda era atacado pelos cachorros.

Segundo informações do The Sun, a gravidade do caso fez Allen ser transferido para um hospitam em Nova York, nos Estados Unidos.

Após passar por um procedimento de reconstrução de cerca de nove horas, o chefe de cirurgia plástica do Montefiore Medical Center, Evan Garfein, deu mais detalhes sobre os ferimentos do menino.

O médico explicou que o garoto se machucou na “maior parte de sua testa, sua orelha esquerda, parte de sua bochecha esquerda” e que ainda teve “ferimentos graves em ambos os braços e ambas as pernas”.

Para que o transporte à cidade de Nova York fosse possível, Garfein, após tomar conhecimento do caso do pequeno, organizou uma campanha de arrecadação no valor de 250 mil dólares, o equivalente a mais de R$ 1,3 milhões.

Apesar do susto e do quadro estável, Mickele ainda deve ser submetido a outros procedimentos. “Ele está se recuperando muito rápido, está comendo, está falando, ele é simplesmente incrível, incrível. Estou tão emocionada”, disse a mãe dele.