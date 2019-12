Menino de Jaguaré morre em acidente com carreta no Norte do ES

Para a construção do empreendimento, serão 1.100 empregos diretos; quando entrar em operação serão 640 chances.

A Imetame, em Aracruz, vai contratar 1.740 trabalhadores a partir do ano que vem para as obras e operação de seu porto. De acordo com a empresa, serão 1.100 oportunidades durante a construção em mar e 640 quando estiver com capacidade máxima de operação.