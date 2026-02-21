Menino de dois anos morre afogado após cair em piscina em Cariacica

Um menino de dois anos morreu afogado após cair em uma piscina na sexta-feira (20), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. A madrasta da criança, de 17 anos, foi apreendida.

Segundo relatos de familiares e moradores, Murilo Lima Alves de Jesus estaria em situação de negligência. No momento do afogamento, ele estaria sob a supervisão da madrasta.

De acordo com informações apuradas pela TV Vitória, o garoto conseguiu acessar uma área de festas que possui piscina. O proprietário do local, José Batista dos Santos, afirmou que o portão estava fechado.

“Estava tudo trancado. Chegamos aqui, meus funcionários abriram o portão e subiram. Uma funcionária minha que viu que tinha uma criança afogada”, contou.

O menino foi encontrado já no fundo da piscina. Funcionárias do espaço tentaram reanimá-lo e acionaram o socorro.

“Eles tiraram o menino da piscina e começaram a massagear. Eu peguei meu carro e, no caminho até o hospital, eles foram tentando reanimar o garoto. Ele chegou a mexer as mãos e os olhos”, relatou.

Família aponta negligência

A tia-avó da criança, Kely Cristian dos Santos, afirmou que Murilo sofria negligência e que a família já havia feito denúncias.

“Murilo foi vítima da negligência, do abandono, dos maus-tratos, da covardia do ser humano. Nós denunciamos, pedimos e imploramos”, disse.

Segundo ela, após a separação dos pais, o menino passou a viver sob a guarda do pai.

“A mãe entregou o filho para o pai porque eles se separaram. A criança vivia em uma casa com quatro adultos, ninguém trabalhando nem cuidando dele. E ele continuava passando fome. Eu e meu irmão o alimentávamos”, afirmou.

Familiares disseram que o Conselho Tutelar teria sido acionado anteriormente, mas a criança permaneceu com o pai.

Investigação

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que a madrasta foi conduzida à delegacia e autuada por ato infracional análogo ao crime de abandono de incapaz. Ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

O caso segue sob investigação.

Procurada, a mãe da criança afirmou que tentou retomar o contato com o filho após a separação, mas não conseguiu, e disse estar muito abalada com a morte.

A reportagem não conseguiu contato com o pai de Murilo. O espaço segue aberto.

*As informações da repórter Nathália Munhão, da TV Vitória/Record.

