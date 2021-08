Menino de 6 anos morre após acidente com cavalo em Montanha

A criança estava em cima do cavalo, mas após o animal se descontrolar ele caiu e a rédea do animal se enrolou em seu pescoço

Um menino de 6 anos morreu após cair de um cavalo. O caso aconteceu na cidade de Montanha. O cavalo em que a criança estava saiu em disparada e após a queda, a rédea do animal enrolou no pescoço do garoto.

O acidente aconteceu na última quinta-feira (05) e a morte de Raí Kennedy Cardoso Barreira causou grande comoção na região.

A escola em que ele estudava, EMEF Presidente Costa e Silva, emitiu uma nota de pesar onde se solidariza com a família e com os amigos e anunciou aulas remotas nesta sexta-feira (6) como luto.

O corpo da criança foi velado na Associação de Moradores do bairro Alcebíades e o sepultamento foi realizado na tarde desta sexta-feira.

(*Nova Onda)