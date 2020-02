Menino de 4 anos cai de carro alegórico e morre na Itália

arrow-options Reprodução/Internet Carros alegóricos

Um menino de quatro anos de idade morreu nesta sexta-feira (21), na Itália, após ter caído de um carro alegórico que desfilava pelas ruas da cidade de Sciacca, na região da Sicília.

De acordo com a polícia local, a criança foi colocada no carro enquanto ele estava parado. No entanto, o veículo entrou em movimento logo em seguida e o menino se desequilibrou.

O garoto, que não foi identificado, caiu no chão e bateu a cabeça. Ele foi imediatamente levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As celebrações do carnaval em Sciacca foram canceladas em decorrência do acidente.