Menino de 2 anos fica mais de uma hora com panela de pressão presa na cabeça

Susto no meio da noite Segundo o Corpo de Bombeiros, a avó do menino, de 37 anos, levou a criança até o Posto Avançado com a panela presa na cabeça. Os militares não souberam informar as circunstâncias do incidente doméstico e nem mesmo a família consegue explicar como o acidente ocorreu. A equipe utilizou uma microrretífica e um alicate de corte para retirar o objeto, tomando cuidado para não ferir o rosto da criança. Após o susto, a criança foi deixada sob os cuidados da avó, consciente e sem ferimentos.

Menino foi levado ao Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Campos Altos, no Alto Paranaíba, para a retirada do objeto. O sargento Nilton Neto contou que, em 16 anos, foi a primeira vez que ele atendeu a um caso assim. O procedimento para retirar a panela de pressão que ficou presa na cabeça de um menino de 2 anos durou cerca de 1h05. O incidente aconteceu na noite de terça-feira (17), em Campos Altos, no Alto Paranaíba. A informação foi confirmada pelo sargento do Corpo de Bombeiros, Nilton Neto. Segundo ele, o processo começou às 22h45, e a panela foi totalmente retirada às 23h50. “Foi a primeira vez em 16 anos que me vi diante de uma situação como essa. Normalmente chegam pessoas com coisas presas nos braços ou nas mãos, o que acaba sendo mais fácil de lidar e de visualizar melhor. No fim da noite chega um caso como esse, tivemos que botar a cabeça para funcionar, usar a criatividade e paciência para fazer o trabalho com bastante cautela e não agravar os danos”, disse o sargento. Susto no meio da noite Segundo o Corpo de Bombeiros, a avó do menino, de 37 anos, levou a criança até o Posto Avançado com a panela presa na cabeça. Os militares não souberam informar as circunstâncias do incidente doméstico e nem mesmo a família consegue explicar como o acidente ocorreu. A equipe utilizou uma microrretífica e um alicate de corte para retirar o objeto, tomando cuidado para não ferir o rosto da criança. Após o susto, a criança foi deixada sob os cuidados da avó, consciente e sem ferimentos. Facebook e Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp