Menino de 2 anos encontrado em motel com a mãe e dois homens estava sem comer

Funcionárias do estabelecimento ouviram o choro da criança vindo do estacionamento e acionaram a Polícia Militar.

Um menino de 2 anos foi encontrado em condições de abandono e higiene precária dentro de um carro, no estacionamento de um motel em Campo Grande, na manhã de sexta-feira (21). Segundo a delegada responsável pelo caso, Nelly Macedo, a criança estava sem se alimentar há um dia e apresentava péssimas condições de higiene.

O caso ocorreu em um motel localizado na Avenida Mascarenhas de Morais. De acordo com as investigações, a mãe da criança chegou ao local por volta das 5h30 da manhã acompanhada de dois homens. O grupo solicitou um quarto, mas deixou o menino dentro do veículo.

Funcionárias do estabelecimento ouviram o choro da criança vindo do estacionamento e acionaram a Polícia Militar. Ao serem abordados, os adultos alegaram que haviam deixado o menino dormindo no carro por não terem com quem deixá-lo.

A mãe e os dois homens foram detidos no local. No entanto, os homens foram liberados horas depois após o pagamento de fiança, cujo valor não foi divulgado. Os três vão responder por crime de expor criança à prática de ato sexual ou libidinoso, previsto no Código Penal.

“Ao levar uma criança para um ambiente claramente destinado à prática sexual, presume-se que ela possa ter presenciado os atos, o que configura crime”, explicou a delegada. Além disso, a mãe responderá também por maus-tratos, em razão do estado de abandono em que a criança foi encontrada.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que ainda apura se o menino permaneceu o tempo todo dentro do veículo ou chegou a ser levado ao quarto com os adultos. Segundo os atendentes do motel, a criança não foi vista no momento da entrada do grupo no local.