Menino de 13 anos é espancado a pauladas no ES

Um adolescente de 13 anos foi espancado a pauladas em Vista da Serra II, na Serra, Grande Vitória, na madrugada desta terça-feira (21). Ele teve lesões na cabeça e no braço esquerdo e foi hospitalizado com afundamento de crânio no Hospital Milena Gottardi, em Vitória.

Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o menino havia saído de casa no final da tarde. No meio da madrugada, a família acordou com alguém batendo na porta. Segundo a avó do adolescente, o menino foi deixado em frente à residência onde mora com ele por volta de 1h30 da madrugada, todo ensanguentado.