Dois homens morreram e um continua desaparecido após entrarem no Rio Ribeira de Iguape, no litoral de São Paulo, para tentar salvar uma menina de nove anos, que também morreu afogada. O pai da criança é um dos homens que entrou no rio e ainda não foi localizado. Os bombeiros continuam as buscas por ele nesta sexta-feira (17).

De acordo com informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBmar), a menina estava brincando na água, por volta das 15h15 desta quinta-feira (16), quando caiu em um buraco e começou a se afogar. O pai dela e dois amigos da família tentaram socorrê-la, mas acabaram sendo puxados pela correnteza e também desapareceram na água.

Os banhistas que estavam no local acionaram os guarda-vidas e avisaram que uma família estava se afogando na foz do Rio Ribeira. Pescadores localizaram os dois amigos do pai da menina e os retiraram da água. Quando os bombeiros chegaram no local, os banhistas já faziam reanimação cardiopulmonar nas vítimas.

Como estavam em um local de difícil acesso às embarcações, Jair Antunes Rodrigues, de 65 anos e Alexandre Pereira, de 42, foram levados separadamente para uma unidade de saúde da região de moto aquática. Eles não resistiram e morreram. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Registro.

Os bombeiros iniciaram as buscas pela menina e pelo pai dela. Pouco tempo depois, o corpo da criança foi encontrado. A menina foi identificada como Maria Rita Farias do Nascimento.

As equipes segue procurando pelo pai da menina, identificado como Anderson Pires do Nascimento, de 41 anos. As buscas foram retomadas na manhã desta sexta-feira. Ainda segundo do GBmar, as vítimas são de Campinas e moravam em Hortolândia.