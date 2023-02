Menina engravida de estuprador e é obrigada a “casar”

Menina foi atendida pela Deam e acolhida na Casa da Mulher Brasileira

Explorada sexualmente pela mãe desde os 14 anos de idade, uma jovem engravidou do estuprador e foi obrigada a morar junto com ele. O caso só foi descoberto após a menina – agora com 18 anos de idade – ser agredida pelo companheiro, na noite desta quarta-feira (1), na casa onde vive no Jardim Canguru, em Campo Grande.

A menina acionou a Polícia Militar após levar um soco no rosto. Quando a PM chegou na casa, encontrou a irmã da vítima, que mora em Terenos. Ela contou ter recebido uma ligação da irmã em desespero e pedindo ajuda.

A vítima afirmou aos policiais que sofria agressões constantes, era mantida em cárcere e obrigada a manter relações sexuais com o homem, de 50 anos. Além disso, o companheiro tomava o benefício social dela e não a deixava trabalhar. Ela foi atendida pela PM, ouvida na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e acolhida com os dois filhos pequenos, de 2 e 3 anos, na Casa da Mulher Brasileira.

+

Na delegacia, a jovem contou que era obrigada manter relações sexuais com homens mais velhos em troca de dinheiro, desde que ela tinha 14 anos. Em uma das relações engravidou do “cliente” e foi obrigada a morar junto com ele. Hoje, ela tem dois filhos em comum com o homem.

No ano de 2015, a mãe da menina registrou boletim de ocorrência de estupro de vulnerável, acusando o suspeito de ter abusado da filha, alegando que ele seria pai dela. Já a menina afirma que não se lembra disso e que o companheiro não é seu pai. O suspeito não foi localizado.