Menina é resgatada após enviar bilhetes de socorro a vizinhos

A menina foi resgatada pela polícia após espalhar pela vizinhança bilhetes com o endereço de onde mora e um pedido de socorro

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso de duas crianças que podem ser vítimas de agressão dos pais em São José do Rio Preto, no interior do estado. O caso foi descoberto após uma menina, de 11 anos, espalhar bilhetes pela vizinhança pedindo socorro no bairro de Vila Toninho.

De acordo com informações da Polícia Civil, duas vizinhas chamaram a Polícia Militar, na quinta-feira (11/5), depois de encontrarem um bilhete da criança. No recado, havia a rua em que as supostas vítimas moravam e um pedido de socorro.

Quando foi encontrada pelos militares, a menina estava assustada e relatou que ela e o irmão, de 8, eram agredidos constantemente pelos pais. A menina foi acolhida pelo Conselho Tutelar.