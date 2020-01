Menina desaparece enquanto brincava em parquinho em São Paulo

arrow-options TV Globo/ Reprodução Acidente ocorreu na madrugada desta segunda

Uma criança de quatro anos morreu e duas pessoas ficaram feridas após um carro desgovernado invadir uma borracharia na qual era realizado um churrasco na madrugada desta segunda-feira (13) em Campo Grande, Zona Sul de São Paulo.

O motorista do carro , que, segundo testemunhas, estava parado na faixa de pedestres, acelerou e invadiu calçada, fugiu do local logo após o acidente.

Uma menina de três anos foi socorrida com uma fratura na perna e uma mulher de idade não revelada, que estava com uma criança de colo no braço, também foi levada ao hospital com ferimentos.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e o caso é investigado pelo 98º DP de São Paulo .