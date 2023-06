Menina denuncia abuso sexual em diário: “Meu pai já transou comigo”

Menina, de 9 anos, escreveu sobre o abuso em um “diário mágico” que será utilizado como prova contra o pai no processo de abuso sexual

Uma menina, de 9 anos, revelou à mãe que estava sendo abusada pelo próprio pai por meio de uma mensagem escrita em seu diário, na página intitulada “Alguns segredos meus”. O caso aconteceu em Vespasiano, município de Minas Gerais.

A garota ganhou o diário de aniversário e escreveu a mensagem “meu pai já transou comigo” com uma tinta invisível, que só pode ser lida com o apoio de uma luz específica.

Confira:

O suspeito, de 33 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na última segunda-feira (5/6). Segundo as investigações, os abusos tiveram início há um ano e a violência foi aconteceu logo após o aniversário da criança.

“A mãe relatou que a filha ganhou o diário no dia 9, e no dia 11, na hora em que ela foi dar boa noite, a criança falou que tinha escrito um segredo muito grande no diário, que ninguém poderia saber”, afirmou a Nicole Perim Martins, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Vespasiano.

A delegada declarou, em coletiva de imprensa, os detalhes do abuso contados pela criança. “A mãe questionou a filha, e a filha relatou que, há cerca de um ano, o pai abusa sexualmente dela. Ele passava o órgão genital dele no corpinho dela, dava beijo nas partes íntimas e na boca dela e mostrava vídeos pornográficos para a menor falando que gostaria de fazer aquelas coisas com ela”, informou a delegada Nicole Perim.

De acordo com a polícia, a criança contou para a mãe que pedia para o pai dela parar, mas ele segurava o braço da vítima e dizia que seria preso caso ela contasse para alguém o que estava acontecendo.

Os pais da vítima estão separados desde 2018. O genitor da criança mora, atualmente, com a mãe dele e os abusos aconteciam quando a idosa estava dormindo ou não estava em casa.

“Inicialmente, o investigado negou, mas logo depois confessou que há cerca de um ano abusava sexualmente da filha. Ele alega que faz uso excessivo de bebida alcóolica, de maconha e de cocaína, que a vida dele era muito ruim e que ele estava sempre sob efeito de substâncias entorpecentes”, descreveu a delegada ao completar que o suspeito encontra-se no sistema prisional.