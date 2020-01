Menina de oito anos morre após ser atingida por bala perdida no Rio de Janeiro

arrow-options REPRODUÇÃO / Wikipedia Vila Carmosina, na zona leste de São Paulo.

Um deslizamento causou a interdição de 30 imóveis na Vila Carmosina , zona leste paulistana. Após as fortes chuvas ocorridas na noite da última quinta-feira (8), a abertura de uma cratera colocou em risco um condomínio com 24 casas, uma fábrica, um estacionamento e outras quatro residências. Dois carros foram arrastados para dentro do buraco.

Leia mais: Responsáveis por deslizamento no Recife podem responder por homicídio culposo

Segundo a Prefeitura Regional de Itaquera, uma equipe de engenheiros esteve no local para avaliar as condições dos imóveis e tirou dúvidas dos moradores. Todas as famílias precisaram deixar o local.

Ainda de acordo com a prefeitura, o mesmo condomínio já havia sido interditado em 2014, devido ao risco de desabamento . Agora, as pessoas só poderão retornar após serem feitas as obras no local que, segundo a administração municipal, são de responsabilidade dos proprietários.