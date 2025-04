Menina de 8 anos morre após inalar desodorante em desafio no TikTok

Sara Raíssa Pereira, de 8 anos, deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), após ter participado do citado desafio e inalado gás

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abriu inquérito para investigar as circunstâncias da morte de uma menina de 8 anos após ela ela ter participado do “desafio do desodorante”, que começou a circular na rede social TikTok.

De acordo com as primeiras apuração da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), na quinta-feira (10/4), Sara Raíssa Pereira (foto em destaque) deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) após ter participado do citado desafio e inalado gás do desodorante aerossol, o que lhe provocou uma parada cardiorrespiratória, tendo sido reanimada após 60 minutos. Porém, sem reflexos, foi constatada morte cerebral.

Investigação

O óbito foi declarado três dias depois. A família registrou ocorrência policial. “Através do inquérito policial instaurado, a PCDF visa esclarecer como a criança teve acesso ao referido desafio e identificar o responsável por sua publicação, o qual, a depender das circunstâncias, poderá responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado (através de meio que pode causar perigo comum e por ter sido praticado contra menor de 14 anos de idade), cuja pena pode alcançar os 30 anos de prisão”, disse o delegado João de Ataliba.

Vaquinha

Após a trgédia, a família da vítima iniciou uma vaquinha para arrecadar fundos para o funeral. Sem condições financeiras para arcar com os custos, os pais disponibilizaram a chave Pix 61993086397 (Fabiana Pereira Brandão) para doações.

“A pequena Sara Raissa deixou uma lacuna no coração de seus familiares”, afirmou uma familiar da criança pelas redes sociais.