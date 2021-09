Menina de 5 anos morre após ser estuprada e jogada em rio por amigo da mãe

Um caso bárbaro chocou a população de Lajeado, no Rio Grande do Sul, no último sábado (4). Uma menina de 5 anos foi estuprada e jogada em um rio por um homem, de 35. O suspeito é amigo da mãe da vítima e havia saído com a criança para o supermercado. Ele está preso e já tem passagens pela polícia por agressão contra mulher.

O delegado Humberto Roehrig, substituto da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, deu detalhes do caso em entrevista ao BHAZ. Ele conta que a criança saiu com o homem para ir ao supermercado, mas demorou a retornar para a casa causando preocupação na mãe.

“A mulher saiu em busca da filha e encontrou a Brigada Militar. Comunicou o desaparecimento da menina dizendo que ela havia saído com um homem. Buscas foram realizadas na região Central de Lajeado e um suspeito foi localizado com roupa molhada e suja. Tudo isso causou estranheza”, diz.

O homem, por precaução, foi conduzido para a delegacia, mas, segundo o delegado, ele negava envolvimento no caso. “Disse não saber nada sobre a criança e foi levado até a unidade”.

Morte

Os trabalhos de buscas prosseguiram. O delegado destaca que o Rio Taquari passa por Lajeado e a polícia foi até o local. “A criança foi vista às margens e praticamente sem vida. Ela estava nua. Chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu”, lamenta.

Antes de morrer, a criança foi estuprada, conforme indicou a equipe médica que atendeu a vítima. “Análise preliminar apontou sinais de violência sexual. Agora, a necropsia vai apontar se ela morreu após ser abusada sexualmente ou por afogamento”.

Cidade em choque

A morte brutal da criança de 5 anos deixou toda a população de Lajeado em choque. “Este caso choca por ser um crime hediondo. Todo mundo ficou sem acreditar. Não tem explicação o que foi feito. Uma menina tão nova e vítima de uma violência extrema”, diz Roehrig.

A mãe da vítima reconheceu o suspeito, que permanece preso. “Ele segue detido e estamos buscando imagens de câmeras de segurança e testemunhas. A autoria já está bem escancarada e não resta dúvidas”.

O suspeito tem passagem pela polícia. “Em janeiro deste ano ele foi preso por descumprimento de medida protetiva. Já tem um histórico de agressão contra mulher” finaliza.

(*Bhaz)