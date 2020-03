Menina de 3 anos pede para ir à escola com penteado de Taís Araújo e web elogia

” Velozes e Furiosos 9 “, o novo filme da franquia que faz muito sucesso pelo mundo todo, que estrearia em 21 de maio, agora só chegará aos cinemas em abril do ano que vem. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (12) e mudança aconteceu por causa do coronavírus .

arrow-options Reprodução/Twitter Velozes e Furiosos 9





“Embora saibamos que é decepcionante ter que esperar mais um pouco, essa mudança é feita para a segurança de todos que é nossa principal preocupação”, comunicou a conta oficial do longa, mostrando preocupação com a disseminação do coronavírus .





Outro lançamento afetado pelo coronavírus foi o da produção ” Um Lugar Silencioso “, e não acontecerá mais na próxima semana. A nova data, no entanto, ainda não foi divulgada.

“Vou esperar para o lançar o filme num momento em que todos nós possamos vê-lo juntos”, avisou o diretor John Krasinski.









Outra grande mudança motivada pelo coronavírus foi a do lançamento do novo filme de James Bond, “007 – Sem tempo para morrer”. Com estreia marcada para 31 de março em Londres, a estreia foi adiada para 19 de novembro no Brasil, mesmo mês marcado para a maior parte do mundo.